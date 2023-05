Puigdemont pide el voto a Junts para "dar fuerza" a Catalunya y a la independencia

Turull reclama a Pedro Sánchez que pida "perdón" y apela a los indecisos junto con Borràs

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este jueves el voto para Junts en estas elecciones municipales porque defiende que es el que puede "favorecer y dar fuerza" a Catalunya y a la reivindicación y persecución de la independencia.

"Si hay algo que puede favorecer y dar fuerza al país, a su reivindicación y a la persecución de la independencia, y al grito de independencia para que se entienda fuera, es una victoria de Junts. Es la voz más clara que se puede entender, sea en Madrid, en Bruselas o Estrasburgo", ha destacado en un vídeo en el acto final de campaña del partido, que se ha celebrado en Vic (Barcelona).

Para Puigdemont, la diversidad de los alcaldables de Junts es lo que les hace "indestructibles", por lo que ha llamado a apostar por las candidaturas de la formación para poder servir mejor a los ciudadanos.

"Sirviéndolos a ellos, estáis sirviendo a Catalunya", ha sostenido el expresidente de la Generalitat, que ha pedido solucionar problemas y no mirar hacia otro lado por razones de partido, por apriorismos ideológicos o por comodidad, en sus palabras.

Así, ha advertido a los que les tienen "muchas ganas" que se preparen, y ha agradecido el compromiso adquirido por los candidatos en estas municipales, además de elogiar el papel de la actual alcaldesa de Vic, Anna Erra, que no se presenta a la reelección, y el que la releva como cabeza de lista, Albert Castells.

CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

Ante la visita este viernes a Barcelona del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vaticinado que anunciará promesas y pedirá el voto: "Pero Sánchez no debe venir a Catalunya a pedir el voto, debe venir a pedir perdón por Rodalies, por el engaño en inversiones, por la gestión de la sequía y por la persecución y la represión a tantos catalanes".

Tras acusar a Sánchez de ver a los catalanes "como súbditos", ha alertado de que si en las municipales se premia a los socialistas se puede recular en muchos aspectos en Catalunya, algo que cree que no se pueden permitir.

"Si pasamos de tener un Estado en contra a un estado propio, los que ganarán son las personas porque habrá más recursos, más inversiones, más derechos y libertades y más progreso y libertad", ha defendido Turull, alegando que las municipales son la punta de lanza de las conquistas en estos y otros ámbitos.

Por ello, ha asegurado que necesitan que los ayuntamientos sean la fuerza tractora del nuevo impulso que hay que dar y para no caer "en la anestesia y la desmovilización a la que algunos" les quieren llevar, ha dicho.

INDECISOS

A su juicio, el voto que más incomoda en Madrid es la papeleta de Junts, por lo que ha llamado a los indecisos y a los que están desanimados a apostar por las siglas de su formación en contraposición a los que han "agachado la cabeza y puesto alfombras rojas" al Estado.

También lo ha hecho la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ha apelado a votar a su formación en estas elecciones: "Si no vamos a votar, los únicos que salen ganando son los que no quieren que votemos y que el independentismo gane, y los que buscan un excusa para decir que no somos suficientes y que tenemos que dejarlo".

Según Borràs, hay que votar y hacerlo por la independencia porque, en su opinión, la política municipalista está directamente relacionada con este objetivo.

Una victoria de los socialistas en las municipales, según ella, alegraría "a los que no tienen suficiente con que Puigdemont esté en el exilio y, probablemente, lo quieren en prisión", y ha aprovechado también para criticar a ERC, a los que ha acusado de acordarse de hablar de la independencia al final de la campaña, y de hacerlo tarde y mal, literalmente.

"El 1-O para ellos es cosa del pasado. Un pasado que sólo recuerdan cuando las encuestas les van mal y porque su presente es un gobierno minoritario, incompetente y resignado. Es el Govern que ha malgastado la mayoría del 52% independentista", ha lamentado.

Tras recordar que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se comprometió a culminar la independencia en su discurso de investidura, Borràs ha asegurado, con ironía, que debió escucharlo mal y que a lo mejor dijo "que quería fulminar la independencia porque todo lo que hace el Govern sirve para culminar la dependencia".

RULL REIVINDICA EL 1-O

El exconseller y presidente del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, cree que el 1-O fue una "lección" que dio el pueblo de Catalunya y en el que, a su juicio, se venció al miedo, y tras pedir no quedar encallados en el reproche, cree que ahora saben qué hicieron bien y qué deben mejorar para poder vencer.

Tras asegurar que no se puede malgastar lo que millones de catalanes lograron el 1-O, ha defendido la necesidad de ir juntos para ser "imbatibles".

"No utilizaremos la victoria para tirarla contra los otros, sino para hacer lo que la gente nos pide que hagamos, que recuperemos la unidad, que fijemos un horizonte y que ganemos la libertad de Catalunya", ha recalcado.

El portavoz de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha erigido las candidaturas de Junts como las únicas que son "leales al mandato del 1-O", y cree que el domingo tienen la responsabilidad histórica de impulsar una gran contraofensiva --en sus palabras-- para lograr la independencia.

En el acto también ha intervenido Anna Erra, que ha deseado que tras el domingo haya un mapa de Catalunya "teñido de verde turquesa y esperanza" --el color del logotipo de Junts--.

TRIAS, GEIS, SENDRA Y POSTIUS

Aunque no han acudido presencialmente a Vic, los alcaldables de las cuatro capitales catalanas han enviado un mensaje: el candidato de Barcelona, Xavier Trias, ha explicado que quiere ser el alcalde de "la capital de Catalunya", y que desde esta posición colaborará, será generosos y buscará complicidades con todos los pueblos y ciudades del territorio.

La alcaldable de Girona, Gemma Geis, ha explicado que su candidatura quiere conectar la ciudad con el resto de Catalunya y el mundo, y ha resaltado su compromiso con la independencia de Catalunya.

El candidato de Junts en Tarragona, Jordi Sendra, se ha mostrado convencido de que el resultado de las elecciones será "muy provechoso" para todas las candidaturas, lo mismo que el de Lleida, Toni Postius, que ha asegurado tienen Catalunya en la cabeza y el corazón.