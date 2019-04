Puigdemont mantiene la oferta a Junqueras para liderar una lista unitaria

El cabeza de lista de JxCat a las europeas, Carles Puigdemont, que ha fichado como número dos al exconseller de ERC Antoni Comín, va a mantener "hasta el último momento" la oferta de una candidatura unitaria soberanista para esos comicios con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, como número 1.

Así lo ha asegurado la exconsellera y candidata de JxCat a las generales, Laura Borràs, en una rueda de prensa con la también candidata Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT.

Después de que ERC haya rechazado una lista unitaria con JxCat para las elecciones de esta primavera, Puigdemont ha constituido, según ha dicho Borràs, una lista lo "más transversal posible" y que tiene vocación de "unidad real, no retórica".

La candidata a las generales ha subrayado en todo caso que la oferta de Puigdemont de ser el número dos de Oriol Junqueras en las europeas si el republicano acepta una lista conjunta "se mantiene" y estará "vigente hasta el último momento".

En todo caso, ERC ya tiene cerrada su lista a las europeas junto con EH Bildu y con Junqueras al frente.

En cuanto a la candidatura de JxCat a las europeas, Borràs ha clarificado que no se le va a pedir nada a Comín para integrarse en la misma, habida cuenta de que es diputado de ERC en el Parlament aunque no puede votar: "No hay ninguna exigencia ni condición para que Comín forme parte de la lista", ha subrayado.