Puigdemont llama a no "estabilizar" a ningún Gobierno español para no "disolver la nación"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho un llamamiento este viernes a no "estabilizar" a ningún Gobierno español para no contribuir "a la disolución de la nación" catalana.

"Las evidencias acumuladas durante décadas -y siglos- confirman que no existe ninguna vía constitucional española que permita la supervivencia de Cataluña. Ni bajo dictaduras ni bajo democracias presididas por la monarquía heredera de la dictadura", ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha titulado "de la lluvia de millones a la lluvia ácida".

Para Puigdemont, el Estado ha descargado "una persistente lluvia ácida sobre Cataluña, con la intención de disolver la nación empezando por la lengua y continuando por la cohesión social", mientras promete "una lluvia de millones" jamás recibida.

"Si ellos han decidido ser lluvia ácida para Cataluña, Cataluña no puede ser la lluvia balsámica de la política española", ha espetado el expresident, que ha añadido que "la izquierda es exactamente igual de disolvente que la derecha", y que por ello "se ayudan mutuamente, como hemos visto en Barcelona".

Las palabras de Puigdemont casan con lo expresado este viernes por la candidata de JxCat al Congreso el 23J, Míriam Nogueras, que ha dejado claro que Junts "no puede investir a Pedro Sánchez como presidente" tras los comicios, porque "ha mentido a sus socios de UP, a los partidos catalanes que le hicieron confianza, ya que no hay agenda del reencuentro, y porque no paga" el dinero de las inversiones presupuestadas para Cataluña.