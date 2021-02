Puigdemont (Junts) pide movilizar a indecisos para derrotar al "candidato del régimen" Illa

Sànchez sitúa a Junts como la opción continuadora de JxSí y como garantía de que no se repetirán "inventos" en el Govern

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha apelado este lunes a movilizar a los indecisos y a los que no saben si ir a votar el 14 de febrero para derrotar al cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, que ha definido como "candidato del régimen".

Así lo ha manifestado en el mitin presencial y telemático que han celebrado en Lleida en la última semana de la campaña electoral, con la participación de la candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs; el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el cabeza de lista por Lleida, el conseller Ramon Tremosa.

Según Puigdemont, hay que lograr la máxima movilización para lograr una victoria que se imponga al PSC, que son "los gestores del 155 y los que siempre dicen que los catalanes deben portarse bien porque sino habrá otro 155, no habrá indultos y los presos no podrán salir de la prisión".

"Illa se propone hacer lo mismo que hizo Inés Arrimadas en las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Es el candidato del régimen, como Cs era el partido mimado del régimen den 2017. Ahora Illa, el PSC, es el partido mimado de los grandes grupos de comunicación y de los grandes intereses del palco del Bernabeú", ha advertido.

Así, el expresidente catalán considera que los socialistas y Cs se han intercambiado los papeles, y ha recordado que el partido de Arrimadas fue el que se inventó "la fórmula de la crispación contra la lengua y las competencias de Cataluña".

"Ahora como Cs ya no pueden dar todo aquello que los patrones de este tipo de proyectos esperan, ahora han sacado al suplente. Illa ha empezado a calentar en la banda, pero los ganaremos", ha exclamado Puigdemont, que es también el cabeza de lista de Junts, aunque no el presidenciable efectivo.

PSC-CS: "VASOS COMUNICANTES"

En su opinión, el PSC y Cs, aunque tengan resultados diferentes, son "vasos comunicantes", y cree que no dudarán si tienen que aplicar otro 155.

También ha definido a Illa como "un candidato de segunda mano porque ha fracasado a ojos de los españoles y de toda Europa", y ha lamentado que ahora pueda llegar a la Generalitat.

SÀNCHEZ: VOTO ÚTIL

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha asegurado que son el voto útil para lograr un Govern fuerte liderado por fuerzas independentistas, teniendo en cuenta que "para muchos eran las elecciones en las que el independentismo tenían que quedar apartado de las instituciones, y en las que se daba por desaparecido" a su partido.

Tras advertir de que el gran enemigo del partido es la abstención, ha constatado que las encuestas les sitúan como posibles ganadores de los comicios, y por hecho desde Madrid han tenido que impulsar "la operación Illa, porque que apareciera Junts era su peor sueño".

"Junts es la única garantía de que no se vuelva a repetir ningún otro invento de formación de gobierno que no cuente con una inequívoca voluntad independentista. Con Junts, el independentismo gobernará. Sin Junts, a lo mejor el independentismo estará en el gobierno, pero no mandará", ha advertido Sànchez, que ha situado el partido como la opción continuadora de lo que fue JxSí en 2015, una coalición electoral formada por CDC y ERC.