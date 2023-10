Puigdemont exige a Sánchez que retire a Salvador Illa de la negociación de su investidura

Carles Puigdemont no tiene límite a la hora de pedir. Lo último que le ha exigido a Pedro Sánchez es que retire a Salvador Illa. Precisamente, el exministro es el encargado del candidato a la investidura del PSOE para negociar con los independentistas catalanes.

Puigdemont asegura en sus redes sociales que Jordi Pujol tiene razón cuando en una entrevista le pide que evite la candidez al negociar con Madrid. "Tiene razón. Por eso Jordi Turull hace bien en recordar las razones por las que Salvador Illa nunca podrá ser un interlocutor válido para generar confianza"

También en sus redes, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, asegurado que "dar protagonismo" a "quien engañó a Junts el día antes del pacto de la vergüenza en Barcelona para impedir que Xavier Trias fuese alcalde" es "una manera muy extraña de demostrarnos que son de fiar".

En concreto, Turull ha aludido a la reunión que mantuvieron ayer Sánchez e Illa en la sede del PSOE en Madrid, después de que el candidato socialista recibiese el martes el encargo del rey para formar gobierno.

"Turull hace bien en recordar las razones por las cuales Salvador Illa no podrá ser nunca un interlocutor válido para generar confianza", ha añadido Puigdemont.

Sánchez vuelve a insistir en que los indultos "fueron una buena decisión"

"Los indultos fueron una buena decisión", ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la pregunta de los periodistas a su llegada a Granada para presidir como, presidente de turno del Consejo Europeo, la Cumbre que los 27 van a celebrar hoy y mañana en la capital andaluza.

Sánchez ha justificado no hablar sobre la amnistía porque están negociando con los grupos parlamentarios la investidura y ha asegurado que tras la ronda de contactos fijará su posición.

"Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen que por qué no me refiere a ello directamente; estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios", y ha vuelto a insistir en que todo lo que se haga será en el marco de la Constitución.

El voto a favor de Coalición Canaria

Por su parte, el presidente de Canarias ha ofrecido el voto de CC al PSOE para que este no tenga que depender del independentismo catalán en la investidura de Pedro Sánchez.

El voto de Coalición Canaria facilitaría que Junts solo tendría que abstenerse en una futura investidura.