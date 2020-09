Puigdemont: "Es el Estado quien ha decidido confrontación y no negociación"

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha señalado que su último libro de memorias, "La lucha en el exilio", recoge ejemplos de la "confrontación inteligente" que cree que debe aplicar el soberanismo, pues a su juicio es el Estado el que ha decidido optar por esta vía y no por la negociación.

El libro "La Lucha en el exilio", publicado en catalán por La Campana y en castellano por Plaza & Janés, es el segundo volumen de memorias de Puigdemont, escrito por el director de El Punt Avui y amigo personal, Xevi Xirgo.

Después de haber publicado el primer volumen con el título "Me explico", que aborda la etapa de president, el segundo libro recoge su vida en el extranjero desde que huyó de España a finales de octubre de 2017.

A través de videoconferencia, Puigdemont ha presentado el libro en un acto en la librería Ona de Barcelona, en el que han participado también Xirgo, la líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, y el ex secretario general de Podem Albano Dante Fachin.

En pleno contexto preelectoral y con divergencias con ERC sobre la hoja de ruta soberanista, el líder de JxCat ha desarrollado su concepto de "confrontación inteligente", que ha expuesto como la vía más indicada a su juicio para avanzar en el proceso soberanista.

Pero "la confrontación no la hemos decidido nosotros, lo ha decidido el Estado; ha decidido confrontación y no negociación, por eso hay exilio, prisión y causas judiciales", ha remarcado.

En este contexto, ha señalado que solo quedan dos opciones: "Bajar la cabeza e irse a casa o responder con la confrontación, que tiene que ser inteligente porque no tenemos las fortalezas, los medios ni los fondos reservados, ni todas esas tramas que se descubren ahora para atacar al adversario".

Si bien el libro no es un "tratado ni una hoja de ruta" para el independentismo, sí que incluye ejemplos de "confrontación aplicando inteligencia que salió bien", entre los que Puigdemont ha citado las victorias judiciales en Alemania -donde fue encarcelado y luego puesto en libertad- o el levantamiento del veto de la Junta Electoral a su candidatura al Parlamento Europeo.

"Sí que hay una vía con la que podemos ganar, que es la confrontación, como lo fue el 1 de octubre. Nosotros decidimos que fuera un referéndum, el Estado lo convirtió en una confrontación y respondimos con inteligencia, protegiendo de forma civilizada los colegios; hay muchas maneras de poderla aplicar", ha subrayado.

Puigdemont ha resaltado que no es un libro "amable" porque evoca una época de "exilio, cargada de dolor y sufrimiento, incomprensión y ataques".

Sin embargo, ha considerado tenía que desvelar su relato para que no "se acabara imponiendo el que no es el correcto".

Un relato -que incluye más críticas a ERC- que ha remarcado que no podía ser "edulcorado", porque "no habría resistido el paso del tiempo", aunque esto comporte que haya aspectos "contradictorios y duros", pero que responden a la voluntad de no ser "paternalista" con el lector. EFE

