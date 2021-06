Puigdemont espera un gesto de Sánchez tras los indultos y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Puigdemont espera un gesto de Sánchez tras los indultos para volver a España sin enfrentarse a la Justicia

Europa Press

Tras la concesión de los indultos a los políticos independentistas en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017, el Gobierno de Sánchez tendrá que hacer frente a otro asunto de gran relevancia política para sus planes de negociación y diálogo con el independentismo catalán.

Se trata de los políticos independentistas fugados de la Justicia que también reclaman su regreso a España sin tener que hacer frente a las causas abiertas en su contra. En este sentido, la vía más fácil es una reforma del delito de sedición, para que se rebajen las penas y cuando regresen se enfrente a un proceso judicial en el que no exista posibilidad de entrar en prisión. Si no se produce esta reforma, los políticos independentistas podrían volver a entrar en prisión y por tanto el Gobierno volvería a una situación parecida a la que ha tenido que hacer frente ante de los indultos.

2. Los familiares de los enfermos incurables reclaman la extensión de los cuidados paliativos

Vídeo

Para la familia Prada el último verano fue normal. En septiembre todo cambió cuando a la madre, Carolina, le diagnosticaron un tumor en el cerebro que no tiene cura. Ocho meses después, Carolina no puede caminar y ellos están pendientes de cada gesto. La tratan con el máximo cariño y valoran el que tenga acceso a cuidados paliativos algo que consideran debe extenderse a todos los que lo necesitan y de los que carecen casi 80.000 personas cada año en España.

3. García Egea, en TRECE: "La ciudadanía no se va a olvidar de lo que ha hecho Pedro Sánchez"

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE la concesión de los indultos a los presos independentistas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el cual, ha señalado, "se presentó a las elecciones diciendo que no indultaría a los presos y que reforzaría los delitos relacionados con la sedición. Hemos visto que ha hecho exactamente lo contrario y se va a sentar en una mesa que acabará con un referéndum pactado. Lo hace por necesidad, si tuviera 200 diputados los presos no estarían diputados. Ha incurrido en un fraude a los españoles, no le queda nada por incumplir".

4. La propuesta de Ayuso a Sánchez: que los empresarios catalanes paguen "con sus impuestos" la independencia

Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, planteará al líder del Ejecutivo que los empresarios catalanes paguen "con su dinero y sus impuestos" la independencia. Este será uno de los planteamientos que la dirigente madrileña llevará el 9 de julio a la reunión que mantendrá con el presidente, según ha desvelado ella misma en declaraciones a los medios a la entrada de un encuentro internacional en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

5. España, entre los países que más vacunan contra la COVID en el mundo

Desde que hace casi seis meses arrancó la vacunación en España la mitad de la población cuenta ya con una dosis de la vacuna contra el coronavirus inoculada. Y el 32% con la pauta completa ya administrada. Pese a las dudas iniciales, a las diferencias entre CCAA que hubo al principio, la situación se ha ido igualando en prácticamente todo nuestro territorio y hemos alcanzado esa 'velocidad de crucero' deseada. Aún es pronto para saber si a finales de agosto el 70% de la población estará inmunizada pero a día de hoy sí podemos asegurar que nuestro ritmo -llegada de vacunas mediante- es idóneo.