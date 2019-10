Puigdemont dice que Cataluña "no se doblegará" ante la "represión" del Estado

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que Cataluña "no se doblegará" ante "la receta de la represión" que, en su opinión, ha utilizado el Estado durante toda su historia para atacar a la "disidencia" y a la "diversidad".

En una intervención por videoconferencia desde Bruselas en un acto de JxCat en Barcelona con motivo de los dos años de encarcelamiento del exlíder de la ANC Jordi Sànchez, Puigdemont ha señalado que el independentismo aguantará "tanta cárcel como haga falta" hasta alcanzar el "objetivo", que es que "la gente decida".

El ex presidente catalán ha pedido al independentismo "que escuche a Jordi (Sànchez), qué dice, qué diría, qué ha hecho", porque hasta ahora "no nos ha hecho equivocarnos y gracias a él" y a "toda la gente movilizada Cataluña no se ha doblegado y, por tanto, Cataluña no se doblegará".

De Sànchez, Puigdemont ha dicho que aprendió lo que es "la lucha no violenta por la democracia y los derechos" y ha dicho que ha visto al exlíder de la ANC "condenar la violencia desde el primer momento".

También ha elogiado sus "esfuerzos colosales" para que el independentismo fuese un movimiento "absolutamente distinto" que hermanase a todos y que fuese "un maridaje fabuloso entre política y sociedad civil".

En el acto también ha intervenido la candidata de JxCat en las elecciones del 10N, Laura Borràs, que ha dicho que Sànchez "es un hombre paz" al que un "Estado demofóbico ha condenado a nueve años de prisión injusta".

"Sànchez ha sido el hombre de paz que no se rinde y que ha estado en el lado correcto de la historia", ha agregado Borràs, que ha dicho que el pueblo catalán "caminará hasta el final hasta conseguir su libertad".