Puigdemont dice que Abogado General apunta "gravísimas" violaciones de derechos de fundamentales de España y el PE

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, ha declarado este jueves que la opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerle como eurodiputado apunta a que la Eurocámara y las autoridades españolas incurrieron en "gravísimas" violaciones de derechos de fundamentales al no dejar en primera instancia acceder al cargo de eurodiputado.

"Es evidente que si se confirman los sólidos argumentos del Abogado General quedará claro que el Parlamento Europeo y las autoridades españolas han vulnerado derechos fundamentales de ciudadanos euopeos", ha valorado desde la sede de la Eurocámara en Bruselas, donde se celebra un pleno estos días.

En este sentido ha acusado a España y la Eurocámara de impedir "ser representantes de los ciudadanos europeos cuando tocaba" así como de "menospreciar el resultado de las elecciones" y poner "todo tipo de trabas para impedir" su trabajo, insistiendo en que todo esto, de confirmarse, sería una "gravísima violación de Derechos fundamentales".

Así las cosas, Puigdemont ha tenido palabras de recuerdo para David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo que alabó su acta en enero de 2020 y ha defendido que episodios como este confirman que la estrategia de llevar sus causas a tribunales en el extranjero surte efecto y es el "camino correcto". Cuando hay "tribunales independientes" y se juega en un "terreno neutral", "hay muchas opciones de tener la razón", ha afirmado.

A su juicio, opiniones como la del Abogado General de la UE de este jueves representan un "blindaje" para futuros litigios de eurodiputados "disidentes o de minorías" de países "autoritarios" que puedan ver sus derechos conculcados.

Sobre el hecho de que los eurodiputados españoles no tengan que jurar la Constitución para acceder al cargo, el parlamentario de Junts, Toni Comín, que aspira a la reelección y podría verse en esta situación en julio, ha asegurado que los hechos demuestran que no ha hecho falta completar este trámite. "La situación ya es esta", ha apuntado, respecto a otro de los aspectos a los que se refiere el Abogado General al señalar que ningún precepto de la legislación comunitaria permite a un Estado miembro suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo.

En su opinión, el Abogado General contradice una sentencia previa en primera instancia de julio de 2022, cuando el Tribunal General de la UE consideró inadmisible el recurso de Puigdemont y Comín al considerar que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

Los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo que, sin embargo, sigue en sus sentencias la línea marcada por las conclusiones en la gran mayoría de casos. Con todo, si la sentencia que se dictará en unos meses confirma la orientación del Abogado en la práctica no tendrá consecuencias puesto que Puigdemont y Comín ocupan sus respectivos escaños desde enero de 2020.