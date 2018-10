Puigdemont dice 'no' a las europeas “por miedo” a ser detenido en la Embajada

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, habría decidido presentarse a las elecciones europeas, según afirma Salvador Sostres en ABC. Con el argumento de “internacionalizar el conflicto” y de ponerse al servicio de la “gran causa de la democracia y la libertad”, el fugado de Waterloo había comunicado a los suyos que el Parlamento Europeo sería el siguiente escenario donde libraría su particular batalla.

De la misma manera, afirma que finalmente no se presentaría “por miedo” a que la delegación de poderes no sirva para recoger las credenciales “y que quede entonces como un "mierda" por no tener 'cojones' de ir a la embajada española a retirarlas en persona”.



"Las instituciones europeas no apoyan la causa catalana"



El expresident ya dijo que es "evidente" que "las instituciones europeas no apoyan la causa catalana" y añadió que interpela al presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, por ser el único que se ha expresado "de una forma respetuosa" sobre el asunto.

"Es evidente. La Unión Europea, las instituciones europeas no apoyan la causa catalana. Mi decepción es, no respecto a la cuestión de la independencia, sino respecto a los derechos fundamentales", declaró Puigdemont en una entrevista difundida hace unas semanas por la radiotelevisión pública belga "RTBF".

Agregó que ha lanzado "una "interpelación a la UE en general y también a Donald Tusk" porque el presidente del Consejo, la institución que representa a los Estados miembros de la Unión europea (UE) "ha sido el único que al expresarse sobre la crisis catalana lo ha hecho de una forma respetuosa".

"Es un asunto europeo, ahora. Todo el mundo se da cuenta que no es un asunto sólo doméstico, porque concierne a los derechos fundamentales", añadió Puigdemont, perseguido por la justicia española y radicado en Bélgica.

Agregó que siempre ha considerado que no se trasladó a Bélgica, como país, sino "a la capital de Europa" que es Bruselas, que ejerce de sede de las principales instituciones de la UE.

Preguntado sobre sus vínculos con el partido nacionalista flamenco N-VA, en coalición del actual Gobierno belga, Puigdemont reconoció lazos de amistad con la formación pero negó que le preste apoyo económico.

"Financieramente, en absoluto", dijo el que fuera presidente de la Generalitat entre enero de 2016 y octubre de 2017, quien insistió en que no ha recibido ninguna proposición de la N-VA para presentarse en sus listas a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019.

Puigdemont reiteró que su intención es regresar a Cataluña, pero aseguró que "no se reúnen las condiciones" que desea para su retorno.