Puigdemont: "El diálogo con España sólo es posible si tenemos voz en Europa"

El expresidente de la Generalitat y número uno de JxCat para las elecciones europeas, Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado que el "diálogo" entre Cataluña y España "sólo será posible" si su formación consigue tener "voz y voto" en la Eurocámara el próximo 26M.

"El diálogo sólo es posible si podemos tener voz y voto en las instituciones europeas", ha aseverado durante un acto de campaña en Mataró (Barcelona), donde ha participado por videoconferencia y en el que ha garantizado que las negociaciones con España solo fluirán "si vienen con presión y vigilancia desde el corazón de Europa".

Según Puigdemont, si JxCat no logra suficientes apoyos en los comicios al Parlamento Europeo, el diálogo con España "no será entre iguales y con respeto" ni se velará por que "los acuerdos se cumplan y no se traicionen".

"Sólo hay una solución y es fácil de decir, pero difícil de que se conjugue en el Estado español: se llama democracia, sin adjetivos", ha recalcado el expresident desde la ciudad belga de Waterloo.

Puigdemont ha recordado que no se marchó "al exilio" para "hacer más grande a un partido político" ni para quedarse "quieto y callado", sino porque "es Europa y no el Estado español" lo que le "da las garantías que protegen" sus derechos y, precisamente por ese motivo, ha alegado, es preciso "dar un salto cualitativo".

"Es necesario que la voz del 1-O sea escuchada, vote, decida, levante el dedo y vaya a ver a toda esa gente que sabe que (en España) hay un problema que no es doméstico y cuya solución es política", ha apuntado.

"Si hemos conseguido que el Estado español haya tenido que bajar la cabeza ante muchas de las preguntas que les hacían los demócratas europeos, ahora toca forzarlo a moverse en la dirección correcta", ha agregado.

También ha señalado que el proyecto independentista "no va de hacer una España en pequeño, cambiar el nombre y la bandera y continuar haciendo las mismas cosas", sino de "hacer política de la buena, de la que soluciona y no la que especula con la cronificación de un problema".