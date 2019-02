Puigdemont critica que Tajani se haya dejado "arrastrar" por una "deriva demofóbica" al vetar su conferencia en el PE

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este viernes al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de dejarse "arrastrar" por una "deriva demofóbica" por vetar la conferencia en la que él y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, iban a participar el próximo lunes, al tiempo que ha calificado de "absolutamente falso" que el evento ponga en riesgo la seguridad de la institución europea.

"Pensábamos que el Parlamento Europeo podría resistir a las presiones del tripartito del 155 y hemos visto con decepción y tristeza cómo el presidente Tajani se ha dejado arrastrar por esta deriva un poco demofóbica que puede acabar afectando también a la reputación de la propia democracia europea", ha apuntado en declaraciones a los medios desde la Feria del Libro de Bruselas, a la que ha acudido a firmar ejemplares de su libro.

Puigdemont ha acusado al político italiano de "plegarse" a las "presiones" del "tripartito del 155" y ha denunciado que, en lugar de "reforzar" el papel de la Eurocámara "como templo de la palabra", haya decidido "censurar" la voz de personas que representan a las instituciones catalanas y a una "mayoría política" en Cataluña.

"No es una buena señal dejarse arrastrar por esta actitud censora, es un mensaje muy negativo de cara a los ciudadanos europeos", ha añadido, para después recordar que la sociedad europea deberá decidir en las elecciones europeas si quiere una Europa que haga "justamente lo contrario", es decir, que "no censure a nadie" y sea "una autoridad moral para el resto de regiones del mundo".

Frente a las razones esgrimidas por el presidente de la Eurocámara para "no autorizar" la conferencia, Puigdemont ha señalado que es "absolutamente falso" que vaya a poner en riesgo la seguridad en la sede de esta institución comunitaria. En esta línea, ha advertido de que "si Europa quiere proteger la libertad de expresión debería proteger también el derecho de disidencia si se expresa de forma no violenta".

"No hay ninguna razón de seguridad, excepto si (Tajani) tuviese indicios de que los señores de Ciudadanos, PP o PSOE preparasen algún altercado, que no sería la primera vez", ha manifestado.

En cualquier caso, ha garantizado que el lunes se explicarán, aunque no ha detallado si en el Parlamento Europeo o en otro lugar, y ha enfatizado que "sobre todo después de las elecciones europeas se escuchará con más fuerza" la opinión de las fuerzas independentistas catalanas en la institución comunitaria.

También ha remarcado que no está "condenado" ni "perseguido", por lo que, si se vetase también su entrada en la Eurocámara sería "un problema serio" sobre el que se tendrían que pronunciar otras instancias europeas. "Yo no descarto tampoco en este caso defender mis derechos como ciudadano europeo", ha subrayado.

NO DESCARTA PRESENTARSE A LAS EUROPEAS

En este contexto, ha insistido en que no descarta presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo porque, a su juicio, hay que "encontrar las maneras de que esta realidad irrumpa en el Parlamento Europeo".

"He dicho más de una vez que queremos poner en la agenda europea el derecho de autodeterminación, la libertad de los pueblos y la deriva autoritaria de algunas democracias europeas, que es un peligro para la democracia europea en su conjunto", ha dicho.

"Cuando me ofrecí a integrar las listas era obvio que yo no me descartaba. No puedo ofrecerme a formar parte de una lista conjunta y decir que descarto ir. No es compatible", ha zanjado, después de afirmar que el veto a la conferencia es "una razón de peso más" para presentarse.