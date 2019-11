Puigdemont celebra la posición del TJUE sobre Junqueras y dice que él y Comín deberían ser eurodiputados

Aragonès dice que "la represión del Estado no se aguanta a ojos de Europa"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este martes que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Maciej Szpunar haya dicho que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, debe ser reconocido como eurodiputado, aunque no haya podido cumplir todas las formalidades para recoger el acta. No obstante, el Abogado General dice también que la inhabilitación de Junqueras por la condena en la causa del 'Procés' supone que la Justicia europea no es competente para responder a la cuestión del Tribunal Supremo.

En un tuit recogido por Europa Press, Puigdemont ha sostenido que esta decisión demuestra "otra gravísima injusticia de la que es víctima" Junqueras, y que tanto el líder de ERC, como él mismo y Toni Comín deberían ser eurodiputados al haber sido elegidos en las elecciones europeas.

"Le han vulnerado sus derechos y los de sus electores. Oriol debería estar sentado en el Parlamento Europeo, como Toni Comín y yo mismo porque así lo votaron más de 2 millones de personas #SpainSitAndTalk", ha manifestado.

También ha celebrado la posición del TJUE el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una publicación en Twitter, en la que ha destacado que el abogado general del tribunal ha dado la razón a Junqueras.

"Se demuestra que se han vulnerado sus derechos como eurodiputado y por tanto los derechos de los miles de personas que lo votaron. La represión no se aguanta a ojos de Europa. Seguimos", ha expresado.