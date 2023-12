Puigdemont avisa a Sánchez de consecuencias "nunca agradables" si deja pasar oportunidades

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este miércoles a Pedro Sánchez de que dejar pasar oportunidades "por miedo o por incapacidad" trae consecuencias que "nunca son agradables".

"Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya", le ha dicho el expresidente catalán al jefe del Ejecutivo durante su intervención en la sesión del Parlamento Europeo de balance de la presidencia Española de la UE.

El balance de la presidencia española del Consejo ante la Eurocámara ha supuesto la primera vez que Sánchez y Puigdemont comparten sala de manera pública desde que el líder independentista catalán huyera a Bélgica en octubre de 2017 tras el referéndum ilegal.

"Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", ha advertido el eurodiputado catalán.

Puigdemont ha tomado la palabra en el estrado central del hemiciclo, a pocos metros del presidente del Gobierno, para lamentar que "el problema de Europa es el cumplimiento de las promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza", que puede "poner en riesgo" el proyecto de la UE.

"La Europa de las personas no es nada si no se las escucha y no se las pone al centro de las decisiones. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua", lamentó.