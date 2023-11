El líder de Junts, Carles Puigdemont, considera que el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya pedido al Tribunal Supremo que le investigue por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic corresponde a "una agenda política" y a una justicia española que "ve rebeldes donde no los hay".

En declaraciones a su salida del hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), el eurodiputado de Junts ha señalado que tanto la agenda como el calendario "son políticos" y aseguró que no es un paso que "no pensaran que podría pasar".

"Llevamos seis años así. Son muy previsibles. Ven rebeldes donde no los hay, ven sediciosos donde no los hay y ven terroristas donde no los hay. Es la situación de la justicia en España, que es una de las peores de la Unión Europea", dijo el líder de Junts.