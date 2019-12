Puigdemont, ante la posibilidad de convertirse en un indocumentado en Bélgica y su 'cartucho' para no volver

Según ha informado el diario ABC, el expresidente catalán Carles Puigdemont se encuentra en una encrucijada burocrática, envuelta en papeleo, de la que cada vez le es más difícil salir. Desde su huida tras la DUI de Cataluña en 2017, se encuentra en Bélgica, muy cerca de Bruselas, concretamente en la ciudad de Waterloo.

Ahora, antes de que acabe el año será testigo de un posible adelanto electoral en la comunidad que él dirigió, y verá cómo acaba por dirimirse el tema de la inmunidad de Oriol Junqueras.

Asimismo, El Confidencial, se hacía eco de que el documento nacional de identidad del expresidente caduca en menos de dos meses: el 3 de febrero de 2020. Justamente ese mismo día, la Justicia europea debe decidir si resuelve su extradicción, así que si finalmente el tribunal falla a favor del expresidente de la Generalitat y no tiene que ser entregado a España, el documento nacional de identidad de Puigdemont no tendrá validez legal y pasará a ser formalmente un indocumentado. Y es que para renovarlo tendría que acudir a las dependencias policiales en territorio español, algo que no realizará porque esto supondría su detención.

Pero después de esto, a Puigdemont le queda una última baza. Su libertad de movimiento dependerá del tiempo de expiración que le quede a su pasaporte. Un documento que según ha afirmado el expresidente huido se extiende hasta más de 2020. Eso sí, después para renovar el pasaporte dendría que acudir a un Consulado de España y presentar cualquiera de los dos documentos en vigor. Algo que también podría tensar la situación entre la justicia española y él.