Puig no vería problema en que Iglesias estuviera en el Gobierno, pero precisa que los ciudadanos no lo han decidido

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado hoy que él no tendría ningún problema en que Pablo Iglesias estuviera en el Consejo de Ministros si eso lo deciden los ciudadanos, pero ha precisado que éstos no lo han decidido.

Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano durante un Desayuno Informativo de Europa Press, al que han asistido las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, Trabajo, Magdalena Valerio y la de Justicia, Dolores Delgado, además de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Durante su discurso, Ximo Puig ha apostado por lograr una investidura cuanto antes, dejando claro que "acordar no es mostrar debilidad" en referencia a la posición que están manteniendo PP y Cs de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Por ello, el moderador le ha preguntado si esta afirmación se le podría aplicar también a Pedro Sánchez, que ha rechazado la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno, ante lo que el presidente valenciano ha afirmado que él no tendría ningún problema en que el líder 'morado' se sentara en el Consejo de Ministros si los ciudadanos lo hubieran decidido.

Sin embargo, ha dejado claro que los votantes no han tomado esa decisión y que, a pesar de que Pablo Iglesias hace una reivindicación constante del modelo valenciano para el Gobierno de España, la suma de PSOE y Podemos no da.

En este sentido, Puig ha explicado ante el vicepresidente segundo de su Gobierno, Rubén Martínez Dalmau, que es de Podemos, que en el caso de su región, los ciudadanos han decidido que la formación de Iglesias esté en el Ejecutivo. "En la comunidad valenciana no tengo ningún problema, pero en España, los ciudadanos no lo han decidido", ha apostillado.

En este sentido, el presidente de la comunidad valenciana ha afirmado que le gustaría que se trasladara al Gobierno de la nación "el aroma" de su modelo de gobierno, pero ha insistido en que la "concreción" del mismo no lo es.

"La aritmética es la aritmética", ha recalcado recordando que "aquí" un gobierno de PSOE-Podemos "no tiene mayoría absoluta, es pura aritmética, hay que buscar algo diferente". Por ello, ha dicho que el presidente Pedro Sánchez está buscando el encaje que se hace de ese futuro gobierno porque "son muchos actores diferentes".

No obstante, no ha querido precisar en qué consiste ese "algo diferente" que busca Pedro Sánchez, alegando que él no va a hacer de intérprete. Se ha limitado a señalar que el jefe del Ejecutivo en funciones está haciendo un esfuerzo por lograr la investidura y ha apelado a que "todo el mundo" asuma sus responsabilidades, citando expresamente a PP y Ciudadanos.