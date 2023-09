Puig tilda de "machista" la comparecencia de Núñez: "Empleó mucho tiempo en defender a los maltratadores de su partido"

El PSPV priorizará iniciativas contra la violencia de género para generar una "alianza social" frente al terrorismo machista

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha calificado de "machista" la comparecencia de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ante Les Corts de este jueves ya que ha asegurado que "empleó mucho tiempo en defender a los hombres maltratadores de su partido".

Así se ha pronunciado Puig en una rueda de prensa tras una reunión con representantes del PSPV-PSOE en diferentes instituciones para analizar políticas en materia de violencia de género, en la que ha comparecido junto a la síndica, Rebeca Torró, y a la portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts en Igualdad, Rosa Peris.

"Empleó mucho tiempo en defender a los hombres maltratadores de su partido, me preocupa que el PP esté ligado a esta ideología machista que da cobertura a los asesinatos", ha aseverado Puig. "Aquello a lo que no se pone nombre, no se puede combatir", ha añadido Torró.

De hecho, la síndica ha señalado que se vio "claramente" que Núñez defendió que el cese de su subsecretario "fue una cuestión de que les habían mentido y ocultado una información" y no por el delito en sí. Por ello, ha asegurado que este es un "gobierno que niega la violencia machista" y que el president, Carlos Mazón, "está haciendo bueno ese negacionismo".

Por otra parte, Puig ha señalado que el PSPV-PSOE "dará prioridad a las iniciativas contra la violencia de género en todas las instituciones" para generar "una gran alianza social frente al terrorismo machista".

En la misma línea, el dirigente socialista ha destacado la necesidad de que "la violencia de género y todas las causas que la comportan sean una prioridad": "La primera Proposición No de Ley que se debatirá en Les Corts a propuesta del grupo socialista será la de violencia de género".

A este respecto, ha destacado: "No puede haber confrontación en esta cuestión, debemos llegar a acuerdos". "La derecha y la ultraderecha plantean la violencia machista como si fuera una violencia más, pero no lo es", ha insistido.

"Desde el Partido Socialista vamos a hacer una política propositiva y activa para mitigar al máximo el efecto del machismo", ha señalado. Además, ha recordado que "durante todos estos años la agenda feminista ha estado muy presente en las políticas" y ahora van a "seguir participando como un activo más de este movimiento".