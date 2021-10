Puig sobre la Convención del PP: hay un viaje al pasado muy inquietante

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este lunes que no ha escuchado muchas ideas durante la Convención nacional del Partido Popular celebrada este fin de semana en Valencia pero cree que hay "un viaje al pasado muy inquietante".

"Me hubiera gustado que se posicionaran más de acuerdo a lo que son los partidos democristianos o de la derecha democrática europea pero parece que en este momento el viraje es hacia la extrema derecha y eso no es una buena noticia", ha añadido el también secretario general del PSPV-PSOE.

Puig, que se ha pronunciado así tras acudir a la entrega de los Premios Turismo Comunitat Valenciana 2020 y ser preguntado por el encuentro del PP, ha manifestado su "respeto absoluto" a cualquier partido que acuda a la Comunitat Valenciana.

"Ideas no he escuchado muchas, creo que hay un viaje al pasado muy inquietante", ha dicho Puig, quien ha agregado que "al margen de eso, gran respeto a todas las decisiones del partido y en este caso del PP, que es un gran partido y no tengo nada que decir". EFE

