Puig reconoce la labor de los sanitarios en su último acto como 'president': "No podemos perder la sanidad pública"

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha querido que su último acto al frente del Consell fuera una recepción a representantes sanitarios para agradecerles su labor durante la covid-19 y al respecto ha recalcado: "No podemos perder la orientación de un Estado de bienestar que universalice la sanidad, esa es la gran lección de la pandemia".

Puig ha presidido así este miércoles en el Palau de la Generalitat una recepción a representantes de los departamentos de salud para darlas las gracias por las vidas que han salvado durante la pandemia en un acto al que también han asistido el conseller de Sanidad en funciones, Miguel Mínguez, su antecesora, Ana Barceló, y la que fuera subdirectora de Epidemiología Herme Vanaclocha.

Al respecto, Puig ha recalcado que en su último acto como president ha querido dar este reconocimiento en agradecimiento al "esfuerzo e inmenso trabajo" realizado por los más de 60.000 profesionales de la sanidad pública valenciana y también de "disculpas por todo lo que no hemos podido hacer".

Al respecto, ha recalcado: "Hay lecciones que podemos aprender de la pandemia y es que tenemos una democracia avanzada, un autogobierno potente, y un sistema público de salud que ha sido capaz en estas situaciones tan difíciles de estar ahí y de dar la mejor respuesta". Por ello, ha recalcado: "Hay que mantener, hay que vigorizar un Estado de Bienestar capaz de dar cobertura ante la enfermedad más allá de las condiciones económicas y sociales de cada uno".

"No podemos dejar de enaltecer el sistema público de salud. No podemos, desde luego, perder la orientación de un Estado de bienestar que universalice la sanidad, que acabe con esta discriminación por motivos económicos ante la enfermedad", ha remarcado.

En ese sentido, ha incidido en que "la Ciencia y la potenciación del Estado de bienestar es, desde luego, la gran lección que hemos aprendido de esta pandemia". "Yo creo que hoy la sanidad pública valenciana es más fuerte, está mejor considerada y aún lo debe estar más por la sociedad valenciana. La sociedad valenciana sabe que tiene la mejor sanidad pública posible, que siempre ha de mejorar, pero desde luego ha de mejorar por el camino que juntos hemos iniciado", ha recalcado.

Puig ha explicado que con este último acto como presidente quería evidenciar que para este gobierno valenciano "lo más importante en todo momento ha sido contribuir a salvar vidas, y para salvar vidas, desde luego, quien lo garantizaba erais vosotros".

En ese sentido, ha señalado que mientras que en otros países "había quienes se salvaban y quienes no tenían oportunidad" en función de las condiciones económicas y sociales de cada uno, "aquí afortunadamente no ha sido así" y demás ha destacado que "se dio desde el primer momento una circunstancia fundamental y es la cohesión y la corresponsabilidad social valenciana para decir que lo importante era salvar vidas, que no había equidistancia posible entre otras facetas de la vida legítimas como el ocio, sino que lo fundamental era salvar vidas".

"HABÉIS SALVADO MUCHAS VIDAS"

"Por eso --ha señalado a los profesionales-- tenemos que estar y tenéis que estar satisfechos porque habéis salvado muchas vidas. Si se hubieran tomado otras decisiones, se hubieran salvado menos vidas. Esa es la realidad y ahora lo sabemos bien".

Puig ha tenido un recuerdo que para los más de 10.000 personas que fallecieron y cuyas familias quedaron "destrozadas", pero también ha destacado que "afortunadamente, fueron muchísimas más las personas que se salvaron".

"Quiero transmitir simplemente el agradecimiento mío y del gobierno valenciano al conjunto de profesionales por esta importante aportación que se ha hecho a la salud pública", ha apuntado Puig, que ha realizado también una mención especial a los consellers Barceló y Mínguez y a Vanaclocha por su compromiso.

"Cuando empezamos la legislatura hace cuatro nadie pensábamos que iba a ser tan difícil. Pero lo que está claro es que hay que aprender de todo. Mucho ánimo y de verdad que desde el corazón, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por los valencianos", ha apostillado.