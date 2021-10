Puig: Quienes patrimonializan España lo único que hacen es descoser el país

El presidente dela Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que su propuesta de descentralizar las instituciones del Estado solo busca "cohesionar mejor el país" y ha considerado que quienes "patrimonializan el sentido de España" lo único que logran es "desapegar a una parte importante de la población" y "descoser" el país.

En declaraciones a los periodistas tras la presentación de la Feria del Libro, Puig ha insistido en que no hay "ninguna razón para que todo esté en Madrid", y ha calificado de "inexplicable" que este proceso de descentralización "no se haya producido desde el primer momento".

Ha indicado que no se trata "de un hecho polémico o de confrontación", sino "de normalización de un estado plural y diverso", y de trasladar al plano institucional lo que dice la Constitución de que España es "una nación que está formada por nacionalidades y regiones".

"España es plural y diversa. No es Madrid, es mucho más que Madrid", ha asegurado Puig, para quien la gran pregunta debe ser "por qué está todo en Madrid", y ha destacado que hay muchos países que ya están avanzando en esta dirección, como Alemania o Portugal.

El presidente ha asegurado que no se trata una cuestión nueva de ahora, sino que este debate lleva planteándose años, y ha dicho no entender la actitud "intolerante" de algunas personas, que no aceptan, ni siquiera, que se pueda abrir o nombrar este debate.

En este sentido, ha lamentado la "cantidad de insultos y descalificaciones" que escuchó este martes por parte de personas "que patrimonializan el sentido de España", algo que, a su juicio, lo único que logra es "desapegar a una parte importante de la población" y "descoser España".

"No quiero confrontación con Madrid. No es ese el planteamiento", ha afirmado Puig, quien lo único que pretende, según ha indicado, es "intentar cohesionar y unir a través de la diversidad" y "de la aceptación de cómo es España".

"España no es como la piensan algunas personas de esas que gritaban ayer e insultaban", ha asegurado, y ha considerado que los presidentes y presidentas de las diferentes autonomías están de acuerdo, en términos generales, con abrir este debate.

Preguntado por las instituciones que podrían estar en la Comunidad Valenciana, Puig ha dicho que esto no puede ser "una feria" o "un mercado" en el que se discute qué sede va a cada lugar, sino que hay que "hacer las cosas de una manera razonable".

No obstante, ha planteado que Tribunal Constitucional "tendría legitimidad, incluso histórica, que estuviera en Cádiz"; que en la Comunidad Valenciana podría estar Puertos del Estado por ser el de Valencia el puerto más importante del Mediterráneo, y Navantia podría estar en Ferrol.

"No voy a decir yo dónde tienen que estar las distintas instituciones, pero estaría muy bien que el Instituto Oceanográfico de España estuviera en una región o en una nacionalidad española que tuviera mar", ha añadido. EFE

