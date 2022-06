Puig pide una "España de Españas" más justa e integradora de las diversidades

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado este miércoles, con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una "España de Españas" más justa, más cohesionada y más integradora de las diversidades, y ha alertado: "O caminamos juntos, o nos perderemos por el camino".

Puig se ha pronunciado así durante un acto conmemorativo de la efemérides que se cumple el 1 de julio celebrado en el Palau de les Comunicacions de Valencia, al que han asistido representantes institucionales y sociales pero no los partidos de la oposición, que consideran que el lema elegido, "Fent País" (haciendo país), tiene carácter nacionalista.

El president ha reivindicado que el "sustrato" del Estatuto es la obligación de respetar identidades diversas, eliminar agravios territoriales y superar "todos los centralismos", y ha reclamado que a corto plazo se ponga fin "a todos los centralismos", porque el centralismo "es injusto, es ineficiente y es más propio del siglo XIX que del siglo XXI".

La realidad es "policéntrica" y por tanto "nadie debe ocupar el centro en solitario", ha aseverado Puig, quien en consecuencia ha reclamado más equidad en las inversiones y mayor descentralización, sin olvidar que los valencianos no son "una isla" y quieren "hacer país" más allá del Senia, del Segura y del embalse de Contreras.

Ha resaltado que el Estatuto acordado en 1982 permite "cinco millones de maneras distintas de ser valenciano" y que cada persona elija en libertad su proyecto de vida, "sin sectarismos, sin cantonalismos mentales, sin dar la espalda a una parte de la sociedad".

Según ha señalado, "ningún libro es sagrado", y la norma aprobada en 1982 debe servir de "palanca" para impulsar los horizontes de este "tiempo transformador", pues no debe usarse "como retrovisor para contemplar el pasado o como espejo para mirarse en una imagen fija", sino como "una ventana" para decidir cómo se quiere que sea la tierra de los valencianos los próximos 40 años.

Puig ha reivindicado en su discurso la "voz valenciana", que es la que "dialoga, acuerda y propone", la que "no grita, que no crispa, que no polariza, la voz que levanta puentes y derriba muros con el material más noble, la palabra", y ha asegurado que esa voz estará siempre presente para "hacer país".

El president ha señalado que el Estatuto es "un instrumento vivo" para la transformación social, económica y cultural" valenciana y ha destacado que "ha costado mucho llegar hasta aquí", pues recuperar el autogobierno ha sido "un largo viaje".

El expresident Joan Lerma ha rememorado que la valenciana fue "de las primeras autonomías en reivindicarse", pero la última en aprobar su Estatuto por el empeño de UCD de "reconducirlo" por la vía del artículo 143 de la Constitución, y ha pedido unidad, porque dividir a los valencianos por razones políticas trae "malas consecuencias".