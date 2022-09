Puig pide solidaridad energética para evitar una España a varias velocidades

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido este lunes "solidaridad energética", de la misma forma que reclama una armonización fiscal contra el 'dumping' o una financiación justa, con el fin de evitar que haya una España energética "a varias velocidades".

Puig ha destacado en el Foro Nueva Economía que, de la misma forma que hace tiempo que defiende que deben producirse unos pactos autonómicos de nueva generación que garanticen los principios constitucionales de equidad, igualdad y solidaridad, ahora es "imprescindible" un acuerdo por la energía.

"Nos jugamos tanto que es una cuestión de todos", ha destacado Puig, quien ha explicado que en España hay "grandes consumidores de energía" y "grandes generadores de energía", y todos deben comprometerse en un desarrollo "armónico".

Así, ha destacado que "no es muy razonable que quienes más energía consumen, y menos energía generan, sean también quienes más obstáculos ponen a medidas que propician la implantación de renovables, el ahorro y la eficiencia".

El president se ha preguntado si es "razonable" que los responsables de un territorio que solo produce el 4,9 % de la energía consumida -que no ha especificado- actúen "como si no pasara nada" y si es lógico que "se boicotee lo que en toda Europa se asume como normal", ante lo que ha respondido que no.

"La libertad no es ir por libre, eso se llama egoísmo, la libertad no es desentenderse de los desafíos comunes", ha señalado Puig, para quien "la libertad exige solidaridad para propiciar la igualdad de oportunidades", sobre todo si "esa pretendida libertad se asienta sobre el esfuerzo secular del resto",

Ha alertado del riesgo de una "España energética a varias velocidades", en la que unos alberguen centrales nucleares, huertos solares y molinos de viento; otros se aprieten "el cinturón energético" y haya "una minoría instalada en un egoísmo de alto voltaje".

Puig se ha dirigido al PP y le ha preguntado si, cuando plantea volver a las nucleares, en qué comunidad autónoma piensa instalar centrales nucleares.

A su juicio, la energía nuclear "no es el futuro", sino las renovables, porque "el petróleo del siglo XXI" está en el sol, y ha considerado que es momento de "acelerar al máximo la instalación de renovables".