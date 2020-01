Puig pide que la mala política de derechas no infecte a la sociedad española

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este domingo que "las derechas cuando no gobiernan quieren interrumpir una convivencia razonable", por lo que ha pedido que "la mala política de las derechas no infecte a la sociedad" española.

En unas declaraciones remitidas a Efe para valorar el debate de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, Puig ha afirmado que la derecha española, en vez de ser generosa y permitir la formación de un gobierno, se ha enrocado en la crispación y "ha pasado de la ultraderecha a la ultrairresponsabilidad".

"Los gritos e insultos en el Congreso vienen a confirmar la grave irresponsabilidad de las derechas de no ayudar a la gobernanza. Los españoles han manifestado en las urnas que quieren un Gobierno presidido por el partido socialista y es necesario facilitar una salida al atasco institucional", ha dicho el presidente del Gobierno valenciano.

Según Puig, la derecha hubiera podido facilitar una solución, pero han "pasado de la ultraderecha a la ultrairresponsabilidad. Y esa decisión la quieren tapar con gritos, amenazas e insultos. Ellos hubieran podido ayudar a que fuera posible un Gobierno, dentro de la legítima defensa de sus ideas. Nadie está diciendo que no defiendan sus ideas, pero lo que no es posible es que España no tenga Gobierno y esté permanentemente bloqueada".

El dirigente socialista ha resaltado que, "desgraciadamente, la derecha ideológica ya la lidera la ultraderecha. Hay un acercamiento hacia las ideas de la extrema derecha y eso es extraordinariamente malo para la democracia y la convivencia".

"Me gustaría que el PP volviera a posiciones más moderadas. Actualmente son posiciones profundamente radicales y rencorosas que están llamando a la confrontación. Espero que los españoles y las españolas no sigan ese camino. En la calle no existe esa crispación, que sí existe en el Parlamento", ha recalcado el dirigente socialista.

Ximo Puig ha recordado que la derecha española "nunca ha sido generosa: cuando ha estado en el poder no ha ayudado, ni tampoco durante la elaboración de la Constitución, que muchos de la entonces Alianza Popular votaron en contra, ni en la lucha contra el terrorismo. Nunc han dado un paso adelante para apoyar un Gobierno progresista".

Desde la perspectiva valenciana, ha mostrado su satisfacción por que el candidato a presidente de gobierno haya planteado la agenda valenciana, y haya puesto el ejemplo de la Comunitat Valenciana como el paradigma de las políticas sociales y de cómo se puede gobernar desde distintas sensibilidades: "Hemos pasado de ser paradigma de la corrupción a ser el paradigma de las políticas de progreso".