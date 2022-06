Puig: Oltra ha tenido la dignidad que los 135 condenados del PP no tuvieron

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha agradecido a Mónica Oltra la dignidad que ha mostrado al presentar su dimisión como vicepresidenta del Gobierno autonómico y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, una dignidad que, según ha destacado, "los 135 condenados" del PP nunca tuvieron.

Oltra se ha convertido en la protagonista de parte de la sesión de control parlamentario al president en Les Corts Valencianes, la primera que se celebra tras su salida del Gobierno valenciano, imputada por la gestión de su Conselleria en el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

La portavoz parlamentaria del PP, María José Català, ha iniciado su intervención dando la bienvenida a la nueva vicepresidenta del Gobierno valenciano, Aitana Mas, y asegurando que hace "un año, tres meses y 10 días" que Puig debía haber destituido a Oltra.

Ha asegurado que el cese de la vicepresidenta y titular de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha producido porque desde el Gobierno valenciano "han asumido que fallaron", y ha instado a Puig a que tenga "la dignidad y decencia de pedir perdón" a la menor tutelada que sufrió los abusos.

El president ha destacado que pide perdón todos los días a todas las personas a las que no dan un servicio adecuado, porque el suyo no es "un gobierno soberbio", y sabe que no son perfectos y que cometen errores.

Ha asegurado que en su gobierno "cuando hay que poner por encima el interés general, lo pone", y por eso, ha querido agradecerle a Mónica Oltra que haya mostrado "esa dignidad que los 135 condenados que ustedes tienen nunca hicieron".

La portavoz adjunta del PP Elena Bastidas ha considerado que la dimisión de Oltra no exime a Puig de responsabilidades y lo hace cómplice de las decisiones de la Conselleria, y le ha preguntado si va a pedir a la Abogacía de la Generalitat Valenciana que se persone en el caso que investiga la gestión que se hizo de esos abusos.

La réplica se la ha dado el conseller de Hacienda, Arcadi España, quien ha mostrado el agradecimiento a Mónica Oltra por su labor en estos años y "esa generosidad responsable" que ha tenido y que demuestra que "no todos los políticos son iguales".

También le ha mostrado "reconocimiento" porque ha sido "fundamental para el cambio político de la Comunitat Valenciana" y para "el cambio de políticas", y "respeto", algo que, según ha lamentado, mucha gente no ha tenido con ella estas semanas.

El portavoz adjunto de Compromís Vicent Marzà ha agradecido a Mónica Oltra el paso al lado que ha dado para dar "diez hacia delante", y le ha dicho que en Compromís la estarán esperando para que "cuando esta pesadilla acabe pueda volver con más fuerza que nunca".

La portavoz de Vox, Ana Vega, ha acusado a Ximo Puig de no haber destituido a su vicepresidenta por "cobardía" y le ha pedido que "agache la cabeza y pida perdón".