Puig: Más que hacer partidismo con la financiación, hay que buscar soluciones

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este viernes que "más que hacer partidismo" con la financiación autonómica, "hay que buscar soluciones" y ha exigido al Partido Popular, al que ha tachado de "cínico", una "voluntad real" de llegar a un acuerdo.

Antes de participar junto a empresarios en un almuerzo organizado por el Consejo valenciano de Cámaras de Comercio, Puig ha sostenido que el PP ha "impedido que hubiera un cambio del modelo y por tanto, es el máximo responsable de la financiación de la Comunitat Valenciana".

"No quiero hacer partidismo en esta situación. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para que haya finalmente una posibilidad de reforma de modelo y también a corto plazo que haya una solución para los valencianos que atienda a la justicia y a la equidad", ha puntualizado.

Según Puig, "más allá de hacer partidismo con la financiación, lo que hay que hacer es buscar soluciones y ahora en este momento, no se trata de confrontar por confrontar sino de buscar soluciones para unir y lo que necesitamos son acuerdos de carácter partidario y de carácter institucional".

"Entrar en un nuevo episodio de rifirrafe no va a ser la mejor solución. Obviamente nosotros estamos por que se produzcan estos debates y por que finalmente haya solución y voluntad real de acuerdo", ha sostenido el también líder del PSPV-PSOE.

"Eso es lo que le exijo al PP: una voluntad real de acuerdo y que lo que dicen aquí, lo mantengan en Madrid y lo que no es posible es que en estos momentos haya una situación de bloqueo institucional que haga peligrar todo un proyecto de progreso para España", según el president.

Para lograrlo, ha dicho, "hay que empezar de verdad a hablar claro", como lo ha hecho él este agosto en relación a la presión impositiva.

"No puede haber uno o varios paraísos fiscales en España, no puede haber dumping. Esto no puede consentir. Tenemos que trabajar en serio para que todos los españoles seamos iguales y en estos momentos no lo somos, y creo que esta actitud del PP es como mínimo cínica", ha añadido.