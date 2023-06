Puig: "Los valencianos se merecen un Gobierno decente que redistribuya la riqueza y luche contra la violencia machista"

El presidente en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcado este jueves que los valencianos merecen "respeto" y un Gobierno "decente" que luche contra la violencia machista y no emprenda reformas fiscales que "beneficien a aquellos que más recursos tienen". "No queremos volver a aquel pasado tan negro", ha subrayado.

Puig, en declaraciones a los medios antes de participar en el XXXII Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial de Étnor, se ha referido así al acuerdo programático de gobierno entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana que, entre otros puntos, habla de "erradicar la violencia intrafamiliar" y prometen eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio, una "reducción drástica" del IRPF en todos sus tramos.

Al respecto, ha señalado que "los valencianos merecen más respeto". En cualquier caso, ha apuntado, "lo único que he de decir es que la literatura y sus personajes dan cuenta de lo que representa esta opción de gobierno". Por contra, ha señalado que le gustaría que "el camino de la ética, como el que se apoya en este acto, siguiera siendo el hemos construido los valencianos". "Los valencianos no queremos volver al paradigma de la corrupción y de la desocupación. No queremos volver a aquel pasado tan negro", ha recalcado.

Por ello, ha apuntado que el futuro gobierno de coalición de PP-Vox "deberían más serio y plantear las cuestiones de verdad pensando en el conjunto de la Comunitat Valenciana" y ha apuntado al respecto: "Aquí no hay más responsable que el PP".

En concreto, sobre la ausencia de referencias a políticas de igualdad en el acuerdo, ha comentado que "es algo que todo el mundo podría pensar que pasaría, pero ahora se plasma". Puig ha recalcado que la violencia de género "es el principal problema que tiene este país" y es "lo más importante" porque "mientras haya mujeres asesinadas, un gobierno decente no puede dar una otra solución que la igualdad".

Del mismo modo, ha lamentado que el PP "anuncia siempre reformas fiscales que beneficien a aquellos que más recursos tienen". "Lo que se trata en este caso es de actuar en coherencia y al menos en eso van a ser coherentes: Vuelen una redistribución al revés, que aquellos que más tienen, menos paguen".