Puig lamenta que Feijóo se ha dedicado a "hacer de líder de la oposición" ya antes de su investidura

El secretario general del PSPV-PSOE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya dedicado a "hacer de líder de la oposición" desde antes de que se celebre su propia investidura, y ha considerado que el domingo "se va a plasmar en un acto de oposición".

"No tiene ningún sentido haber perdido la oportunidad de ejercer el papel de candidato si lo único que está haciendo es situarse en la preoposición", ha señalado Puig en una rueda de prensa este viernes en València.

Puig ha preferido "hablar de qué condiciones se pueden dar para un gobierno progresista" en el momento en que el candidato socialista "tenga la oportunidad de ir a un debate de investidura".

El expresident ha considerado que las elecciones dieron como consecuencia "que la España que creen no es como dice la derecha española, es como dicen los españoles cuando han votado". "Todo el plebiscito contra la España plural lo perdieron quienes querían una España ligada a la hegemonía de la derecha y la extrema derecha", ha agregado.

Puig ha insistido en que si Feijóo "no es capaz de conseguir una mayoría desde su posición, debería dejar paso a otra alternativa que tenga más que ver con su resultado electoral". Igualmente, se ha mostrado "seguro" de que "no va a haber nuevos tamayazos", aunque ha aseverado: "Que el PP busque atajos para cambiar aquello que decidieron los españoles no me sorprende, tienen una larga tradición".