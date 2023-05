Puig lamenta la "amoralidad" del PP sobre ETA: "Unos utilizan a las víctimas y otros estamos con ellas"

Cree que Ayuso "tiene pocas cosas que ofrecer a los ciudadanos de Madrid" y por eso se "enzarza" en una "guerra con Feijóo"

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado la "amoralidad" en la que, a su juicio, se ha instalado el PP respecto al terrorismo de ETA y ha criticado el uso "partidista permanente" de aquellos que "creen que por un puñado de votos vale todo". "Unos utilizan a las víctimas y otros estamos con ellas", ha subrayado.

Así se ha pronunciado el candidato socialista a la reelección al frente de la Generalitat en una entrevista con Europa Press donde ha subrayado que "hubo asesinos y víctimas", algo que "por razones éticas y morales no puede desaparecer del escenario".

En este sentido, ha defendido que el Consell "por convicción moral y por justicia" ha apoyado a las víctimas del terrorismo "desde el primer momento". "Hemos ido juntos al memorial de Vitoria, hemos ayudado a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y hemos llevado a la escuela programas para que no se olvide lo que pasó", ha manifestado.

Para Puig, la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ilegalizar a Bildu porque considera que la coalición abertzale no es "heredera de ETA" sino que "es ETA", tiene una razón: "Probablemente tenga pocas cosas que ofrecer a los ciudadanos de Madrid y por eso tiene que enzarzarse en una cuestión que atañe más a su partido".

De hecho, el candidato socialista considera que esta propuesta "parece que sea un mensaje dirigido a Alberto Núñez Feijóo" --líder nacional del PP-- y ha considerado que la dirigente madrileña está buscando una "guerra real" entre ambos. "Yo creo que se ve claramente que está en una dinámica que no tiene nada que ver con las elecciones autonómicas", ha manifestado.

PRIMARIAS DE LAS GENERALES

En este sentido, ha aseverado que el PP se está dedicando a "generar una especie de primarias de las generales" en estas elecciones autonómicas, algo que considera una "falta profunda de respeto a los ciudadanos".

El 'president' ha aprovechado para criticar el "modelo neoliberal que fractura y genera desigualdad" que considera que se está poniendo en marcha en Madrid y ha apostado por debatir en torno a los proyectos políticos de las dos comunidades: "En estos momentos, la Comunidad de Madrid pierde población y la Comunitat Valenciana gana. No sé, alguna cosa se estará haciendo bien aquí".

"NINGÚN TIPO DE SOLVENCIA"

Ya a nivel autonómico, Puig ha reprochado al PP que su programa no tiene, a su juicio, "ningún tipo de solvencia". "Decir por ejemplo que va a eliminar 4.000 millones de euros del presupuesto simplemente quitando una Conselleria o cosas así no tiene ningún tipo de solvencia. 4.000 millones del presupuesto no se pueden quitar, y cualquier persona con una mínima inteligencia, si no quiere engañar a los ciudadanos, sabe que no se puede", ha manifestado.

Puig también ha lamentado la "guerra sucia" del PP respecto a su gestión como alcalde de Morella entre 1995 y 2012 porque "todo está absolutamente auditado, todo tiene los beneplácitos legales y no hay ninguna factura con reparo". "Eso ya lo saben, es simplemente guerra sucia igual que han estado invadiendo las casas con panfletos fuera del tiempo correspondiente con campañas negativas. Además, les pillamos con las manos en la masa. Es de una amoralidad enorme", ha agregado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El 'president' ha subrayado que la intención del PP de llevar a Fiscalía facturas de su mandato como primer edil es de una "indignidad memorable" y que quieren "utilizar simplemente como señuelo o como apariencia de posible ilegalidad unas facturas que ya tenía en la anterior campaña porque las había pedido el grupo 'popular'". "Siempre ha habido oposición en el Ayuntamiento de Morella, lo vieron todo en su momento", ha agregado.

"Todo lo que se ha hecho en esta historia contra una empresa en la que trabaja mi hermano, en lo que afecta a la ciudadanía, está todo archivado. No hay nada. Se sabía que no había nada y no hay nada. Dentro de unos meses pasará lo que tiene que pasar. Simplemente es de una amoralidad extraordinaria", ha añadido.

Ese "lo que tiene que pasar" es que "va a desaparecer porque no hay nada, obviamente", ha dicho. "Anteriores dirigentes del PP ya dijeron que no había nada y que, por tanto, parecía que era una cosa absurda. Estos de ahora como, digamos, tienen otra altura moral pues han decidido utilizarlo todo, porque todo vale, porque no tienen ningún tipo de interés en proyectar ningún proyecto positivo para la Comunitat", ha apuntado.

De hecho, ha augurado que "dentro de un tiempo se verá lo que fue una enorme indignidad, pero mientras tanto, igual hay alguien a quien consiguen captar". Igualmente, ha subrayado: "El PP solo quiere echar al actual gobierno, no tiene proyecto y además lo quiere echar hasta con la extrema derecha". "Están dispuestos a pactar incluso con aquellos que no solo no apoyan la lucha común contra la violencia de género, sino con algunos que están implicados de hecho en esta cuestión", ha manifestado.

Además, ha remarcado: "En ocho años de gobierno de la Generalitat, ha habido cero condenados por corrupción. En los gobiernos del PP hubo más de 140 condenados por corrupción. Aquí la corrupción ya no es un problema, porque hemos puesto todos los controles necesarios y todo lo que ha sido posible para que no pueda haber ningún caso y si lo hay, inmediatamente se pueda detectar".

"Por eso, la Comunitat Valenciana ha subido en valoración de calidad democrática de estar en las últimas a estar ya por encima de la media europea. Eso ha sido la gestión contra la corrupción del gobierno de la Generalitat", ha manifestado.