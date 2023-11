Puig insta al PP a "aceptar" la investidura de Pedro Sánchez: "Respeten la democracia cuando pierden"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha instado al PP a "aceptar" que "esta semana Pedro Sánchez podrá ser investido presidente porque tiene la mayoría parlamentaria, la mayoría democrática". "No es posible que, cuando se pierde, se tenga una actitud de odio", ha sostenido, y ha pedido a los 'populares' que "respeten la democracia cuando pierden".

"Lo fundamental en democracia es el respeto a las reglas del juego", ha defendido, al tiempo que ha destacado que "en julio los ciudadanos españoles decidieron que no querían un gobierno de derecha y extrema derecha". "Esta semana podrá ser investido el presidente Sánchez porque tiene la mayoría: la mayoría parlamentaria, la mayoría democrática", ha continuado.

En esta línea, Puig ha censurado que "estamos frente a la esperanza del odio del Partido Popular". "A partir de esta semana surge un Gobierno de esperanza y tenemos que frenar el odio". Un odio, que según ha apuntado, "significa que hoy mismo se ponga en diana a militantes del PSOE en comarcas de la Comunitat Valenciana" o que la presidenta de Les Corts, Llanós Maasó, "que es presidenta de todos", acudiera a "una algarada fascista".

"Esto es lo que no puede ser y a lo que no le puede dar cobertura al Partido Popular. Puede protestar en las instituciones, claro que sí; pero fomentar el odio no puede admitirse en democracia", ha remarcado Puig.

Asimismo, ha pedido "serenidad". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "vino a la Comunitat Valenciana la semana pasada a insultarnos; hoy nos están insultando por las calles", ha denunciado, y ha asegurado que, "si alguien quiere representarnos a todos, y aquí Mazón quiere representar a todos, no puede acusar e insultar a la mitad de la población".

"A nosotros nos parece terrible que la extrema derecha esté gobernando gracias al PP en la Comunitat Valenciana, pero jamás montamos algaradas. Asumimos el resultado de lo que dijeron Les Corts Valencianes", ha expresado, y ha concluido: "Lo único que les pedimos es que hagan lo mismo, que respeten la democracia cuando pierden".