Puig insiste en el criterio de población para repartir los fondos: "Somos solidarios pero queremos justicia"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en que la Comunitat seguirá exigiendo que el criterio de la población rija el reparto del último tramo del fondo de reconstrucción de 16.000 porque, ha recalcado, "estamos en la solidaridad, pero también queremos ser receptores de solidaridad y justicia".

Puig, en rueda de prensa tras la conferencia de presidentes, ha incidido al respecto que la Comunitat Valenciana está "infrafinanciada" con los problemas que "arrastra esta infrafinanciación" y tiene una renta per capita 12 puntos por debajo que la media.

Al respecto, ha destacado que aunque es "muy positivo" que por primera vez el Gobierno haya aprobado un fondo no retornable para poder disponer de más recursos para lucha contra la pandemia del coronavirus y ha defendido que una parte se reparta directamente a financiar los gastos de la pandemia porque "no ha supuesto el mismo impacto en todos los territorios y a nosotros la mitad que la media nacional".

No obstante, ha vuelto a pedir que el último tramo de 5.000 millones sean para compensar la reducción de recursos propios por la caída de la actividad, tenga en cuenta el esfuerzo fiscal y la situación financiera de cada región. "No razonable que se nos trate a todos de la misma manera, eso no es equidad", ha recalcado.