Puig: Indultos no son la solución pero pueden ser útiles para el reencuentro

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que los indultos a los políticos independentistas presos, "en sí mismos, no son una solución" al conflicto con Cataluña, pero "pueden ser útiles para mejorar una situación de convivencia y reencuentro".

"Son un instrumento más, absolutamente constitucional. No se trata de que sea esta cuestión la única y definitiva", ha manifestado Puig, al ser preguntado por la concentración de este domingo en Madrid contra los indultos.

Antes de participar en un almuerzo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Puig ha dicho respetar las posiciones de todas las personas y el derecho a manifestación, constitucionalmente aceptado, aunque ha insistido en que la vía para resolver este conflicto "es el diálogo".

"No creo que se pueda sustanciar una solución al conflicto que en estos momentos existe en términos políticos desde la algarabía y la confrontación. Ese no es el camino correcto", ha afirmado el president, quien ha abogado por "aceptar la realidad nos guste o no nos guste".

Ha recordado que en Cataluña se han producido unas elecciones, que han dado unos resultados "y hay que intentar empatizar con el otro" porque de lo contrario, ha señalado, "es imposible resolver los problemas".

En este sentido, ha indicado que "los indultos en sí mismos no son una solución", pero sí "pueden ser útiles para mejorar una situación de convivencia y reencuentro", ya que son "un instrumento más, absolutamente constitucional".

Para el president, lo que tiene que existir es "una voluntad de reencuentro", pues Cataluña es "muy importante para España y si se quiere buscar una solución compartida, deberemos intentar comprender al otro, si no va a ser imposible".

"El grito, el insulto o la descalificación no son el camino, como tampoco lo es, en absoluto, la Declaración Unilateral de Independencia o actitudes que van en contra del ordenamiento jurídico".

Puig ha afirmado que hay voluntad de intentar reencontrarse a través del diálogo, y cree que es "una oportunidad que no se puede perder" porque "nos estamos jugando muchísimo todos". EFE

