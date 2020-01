Puig dice que hay que cumplir la legalidad con Torra, que está inhabilitado, pero también "propiciar el diálogo"

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha dicho este lunes que se tiene que aplicar la legalidad en el caso de su homólogo catalán, Quim Torra, que está inhabilitado y no puede continuar como parlamentario, pero ha añadido que también se debe "propiciar el diálogo" para buscar una solución para Cataluña.

En un desayuno informativo en Madrid, el dirigente valenciano ha sido preguntado por la decisión del secretario general del Parlamento Catalán de retirarle el acta de diputado tras las decisiones del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central, que lo han inhabilitado por incumplir la orden de retirar lazos amarillos en la pasada campaña electoral.

"Espero que se actúe en consecuencia. El Estado de Derecho es la democracia, pero la democracia está sustentada sin lugar a dudas en el diálogo", ha aseverado, llamando a "propiciar el diálogo para que, efectivamente, encontremos una solución viable a la realidad del país".

Ante las críticas del también socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, por "mercadear con el Código Penal", Puig ha recordado las "numerosas reformas" a lo largo de su historia, "de acuerdo con la legalidad vigente en el parlamento". El Congreso "decidirá y actuará en consecuencia", ha subrayado, con lo que ve "extramlimitado decir que el Gobierno no puede plantear una salida desde la perspectiva del comportamiento jurídico europeo"

En esta línea, ha defendido que "hay delitos que tienen que adaptarse al paso del tiempo" por "razones objetivas", ante las sentencias de la UE sobre que algunos delitos no deberían estar tipificados, y ha rechazado "plantear que cualquier modificación está en el ámbito del mercadeo". "El presidente de C-LM no está de acuerdo con que se esté produciendo ese proceso; no estamos en eso", ha zanjado

EXPLICACIONES DE ÁBALOS

Por otro lado, respecto a la polémica por la reunión del ministro de Transportes, el también socialista valenciano José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Puig ha mantenido que le parece "bastante sintomático que la derecha española esté residenciando una parte de su posición en la cuestión venezolana".

"Ábalos ha dado explicaciones pertinentes; sinceramente, creo que es un conflicto mediático que tendrá su devenir un tiempo, una especie de serpiente de verano en invierno", ha zanjado, poniendo el foco en que "un año después del señor Guaidó como presidente interino estamos en situación de conflicto" y llamando a que "la solución pase por la democracia y el diálogo".