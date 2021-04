Puig dice que no están negociando con Janssen la compra de vacunas, sino solicitando información

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que se reunió con representantes de Janssen en España con el objetivo de informarse sobre la llegada de dosis a la Comunitat Valenciana en el marco del reparto de la Unión Europea, sin ninguna "relación mercantil": "No estamos negociando con Janssen la compra de vacunas, sino solicitando la máxima información posible".

Así se ha pronunciado Puig este miércoles en una entrevista en 'Más de Uno', de Onda Cero, donde ha apuntado que también se reunió con AstraZeneca la pasada semana. Respecto a la cifra de dos millones de dosis, ha explicado: "Ellos tienen el compromiso de que van a llegar 200 millones de vacunas a la Unión Europea, 20 millones de ellos son para España y de ellos, dos para la Comunitat Valenciana. España es el 10% de la Unión Europea y nosotros, el 10% de España".

Por ello, Puig ha considerado "muy positivo" el encuentro, ya que la farmacéutica le trasladó la previsión del calendario de las entregas, y ha destacado que este fármaco tiene la "gran virtud" de ser monodosis. "Un 40% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana van a estar vacunados por Janssen".

De hecho, ha remarcado la "relación estrecha" desde "hace tiempo" que tiene el gobierno valenciano con la farmacéutica, y ha destacado que "con uno de sus fármacos, se consiguieron salvar muchas vidas de gente con Hepatitis C". Además, ha indicado que tienen programas en común y que también se trataron proyectos de investigación.

Preguntado respecto al anuncio de la Comunidad de Madrid de que mantuvo negociaciones con proveedores de la vacuna rusa Sputnik, Puig ha considerado que "todas las comparaciones son odiosas, pero esta más porque no tiene nada que ver". Así, ha defendido que él se reunió con "operadores farmacéuticos que trabajan aquí" y que el encuentro se mantuvo en términos del "marco de la Unión Europea".

"Sino estuviéramos en el meraco europeo sería peor, ir cada uno a la suya sería muy lamentable", ha manifestado, al tiempo que ha aseverado: "El mercado negro de vacunas que empieza a funcionar es muy preocupante, porque no estamos hablando de mascarillas precisamente".

Por otra parte, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "constató ayer el número de vacunas que se va a recibir". "Y eso es importante" porque, a su juicio, "desde hace unos meses, estamos a la ofensiva contra la pandemia". Por ello, ha considerado "fundamental" que se pueda "garantizar que se va a cumplir todo el programa".

PATENTES

Por otra parte, respecto a la suspensión de las patentes, Puig ha señalado que a las farmacéuticcas "no les parece bien", aunque ha matizado que no se refiere a "expropiar a las bravas sin tener en cuenta derechos ni patentes".

"Ellos piensan que van a ser capaces de producir todas las dosis. A mí me gustaría que fuera así, pero a día de hoy no se ve esa perspectiva", ha indicado, al tiempo que ha apostado por las vinculaciones con otras farmacéuticas para ampliar la capacidad de producción.

En este sentido, ha incidido en que el objetivo es "producir el máximo de dosis posible", y aunque ha considerado que debería haber "compensaciones para aquellos que han hecho un esfuerzo", también ha habido "muchas ayuda pública y muchos recursos". "El mercado por sí mismo no va a solucionar el problema", ha indicado.

"Si no conseguimos la superación global de la pandemia, va a ser imposible recuperar la normalidad y la economía. No se puede acabar con la pandemia a trocitos", ha indicado, y ha pedido una "visión global del planeta": "No puede ser que en Reino Unido a final de año vaya a haber terceras dosis para personas vulnerables, y países con prácticamente ninguna vacuna".