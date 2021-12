Puig descarta aplicar las restricciones "duras" de hace un año: "No estamos en las mismas condiciones"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha descartado que se vayan a aplicar en la Comunitat Valenciana las restricciones "duras" que se implementaron hace ahora un año, ya que a día de hoy "no estamos en las mismas condiciones" pese al incremento de los contagios y las hospitalizaciones y la aparición de la variante Ómicron, en gran parte a causa del "gran activo de la vacunación", por lo que ha apostado por "acelerar" este proceso.

Así se ha manifestado Puig este sábado en una entrevista en la Cadena SER con motivo del Día de Navidad, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que hoy "estamos de forma muy diferente al año pasado gracias al esfuerzo y la corresponsabilidad de la sociedad".

No obstante, aunque ha reconocido que el índice de contagios y la incidencia en la Comunitat Valenciana es "muy elevada" --se situaba en 813,63 casos por cada 100.000 habitantes este pasado jueves--, "tenemos un tercio de los hospitalizados, casi un 90% menos de fallecimientos y una ocupación de UCI casi un tercio inferior". "No estamos en las mismas condiciones y, por tanto, no podemos aplicar las mismas medidas", ha insistido.

El jefe del Consell, que ha hecho un balance de la situación del coronavirus en el último año, ha defendido que la Generalitat "siempre ha tomado las medidas más razonables para ayudar a superar la pandemia".

"El año pasado tomamos las medidas más duras de toda España", ha remarcado, al tiempo que ha apostado por continuar abordando "todas las miradas" cuando la toma de decisiones sea "compleja", como en el escenario actual, para "vencer de forma más efectiva" la covid.

Al respecto, ha incidido en la importancia de incluir "otras miradas" como la emocional y de tener en cuenta la salud mental, "una de las consecuencias más negativas que deja la pandemia". "El efecto del reencuentro es fundamental", ha considerado.

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

Preguntado por la gestión de la crisis sanitaria, Puig ha defendido la necesidad de instalar en su momento los hospitales de campaña, una "inversión muy pequeña para lo que se puede hacer con ellos" y una infraestructura que "servirá también para otras catástrofes".

En este sentido, el 'president' ha reconocido que algunas decisiones y actuaciones que han llevado a cabo durante el periodo de pandemia son "mejorables". Por ello, ha abogado por analizar lo ocurrido y "mirar hacia el futuro" para "actualizar el sistema público sanitario y "reforzar la atención primaria y la salud pública, que ha estado en ocasiones menospreciada".

VACUNACIÓN

Sobre la vacunación de los menores, ha indicado que el 75 por ciento de los escolares entre 8 y 11 años ya ha sido inmunizado y que a partir del 10 de enero se comenzará a vacunar a los menores de edades comprendidas entre los 5 y los 10 años, porque a día de hoy "no hay vacunas suficientes".

Ximo Puig ha asegurado que es "posible" que los actuales 47 puntos estables de vacunación para la población adulta se conviertan en permanentes porque "todo indica que el año que viene habrán más vacunaciones y dosis de refuerzo", en un escenario de "convivir con la covid".

Puig ha subrayado que al terminar el año se habrá inoculado la dosis de refuerzo a todos los mayores de 60 años y con la reanudación del curso escolar el 10 de enero tendrá la tercera dosis todo el personal educativo.

Y ha defendido apostar por la "vacunación universal" como manera de "frenar las nuevas variantes", así como "mantener la corresponsabilidad individual". "Las autoridades tenemos la obligación de decir lo que pasa", ha agregado.