Puig: La derecha ha intentado arruinar en 8 horas 8 años de reputación en la C.Valenciana

El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha denunciado este miércoles la contrarreforma de la derecha y la ultraderecha tras las elecciones del 28 de mayo por la que en ocho horas han intentado arruinar la reputación construida en ocho años en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado en su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha presentado a la cabeza de lista al Congreso por Valencia y ministra de Ciencia, Diana Morant, y ha lamentado que PP y Vox pretenden volar los avances y los consensos de los últimos 20 años, tan sustanciales como el pacto contra la violencia de género.

¿Qué pasa en Valencia? Hubo un tiempo en el que esa pregunta fue sinónimo de negatividad, fruto de la corrupción, el escándalo y el despilfarro, injusto para el conjunto de los valencianos, ha destacado el president en funciones, que ha reivindicado que el Consell saliente que ha presidido desde 2015 ha recuperado la reputación de la Comunitat.

En este sentido, ha lamentado que hoy la respuesta a esa pregunta vuelve a teñirse de blanco y negro: Hemos vuelto a la velocidad de la luz a las portadas por el conflicto, la división, cuando no por el esperpento.

"LOS DIVORCIOS TIENEN QUE VER CON EL DESAMOR, NO CON LA VIOLENCIA"

En declaraciones posteriores a la intervención de Morant, el president en funciones, preguntado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que el candidato de Vox Carlos Flores, condenado por violencia machista, tuvo "un divorcio duro", ha calificado esas palabras de "lamentables".

"Aquí se había conseguido, desde el pacto contra la violencia de género, un acuerdo social muy amplio y todos deberíamos ser conscientes de que el peor problema que tiene esta sociedad es la violencia machista, el asesinato de mujeres por ser mujeres", ha defendido Puig, para quien cuestionar esa realidad "es lamentable, pernicioso, indigno e indecente".

"A mí me parece bien que en otros ámbitos, como Extremadura, se intente reflejar claramente que todo no vale para acceder al poder", ha indicado, en referencia a la decisión de la candidata del PP extremeño de no pactar con Vox.

Así, ha asegurado que la primera acción parlamentaria del PSPV "será poner sobre la mesa en Les Corts la decisión de renovar, ampliar y fortalecer el pacto contra la violencia de género".

"A mí me dolió mucho oír al señor Feijóo hablar de un divorcio difícil: no tiene nada que ver; los divorcios tienen esa dificultad de un desamor, pero no tienen nada que ver con la violencia, no tienen nada que ver con lo que pasó aquí", ha afirmado.