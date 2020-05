Puig defiende el departamento de salud como "base" para la desescalada pero no quiere "una confrontación permanente"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el departamento de salud sea la "base" sobre la que se estructura la desescalada del confinamiento, pero ha manifestado que no quiere "hacer una confrontación permanente" al respecto: "Sería ridículo", ha señalado.

El jefe del ejecutivo valenciano se ha pronunciado en estos términos durante la rueda de prensa posterior a la videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha defendido que esta propuesta "tiene que ver con el funcionamiento de la Sanidad", que se agrupa en departamentos.

"Esto no quiere decir que no se puedan hacer prospectivas de otro nivel", ha indicado, al tiempo que ha señalado que la realidad valenciana "en muchos aspectos, no tiene base provincial". Así, ha adelantado que cuando la Generalitat presente su plan de desescalada "singularizado", tomará como base el departamento de salud.

No obstante, ha defendido que "no hay que liar a la gente con falsas expectativas", y ha considerado que para el gobierno central pueda ser "más fácil" seguir el cumplimiento de la desescalada por provincias.

EL OBJETIVO ES "SALIR SI ES POSIBLE JUNTOS, Y LO MÁS PRONTO POSIBLE"

El president ha manifestado que su voluntad es que los territorios de la Comunitat Valenciana salgan "si es posible, juntos, y lo más pronto posible". Sin embargo, ha reconocido que "en estos momentos ya hay asimetrías" entre zonas ya que "la realidad es asimétrica, diferente".

Así, ha abierto la puerta a que puedan darse "agrupaciones de departamentos" a la hora de la salida de la crisis. "Queremos caminar cuanto más juntos posibles, y para que no mareemos a los ciudadanos y ciudadanas, tiene que ser de forma clara, concisa y argumentada", ha agregado.

Preguntado sobre si el departamento de salud es una unidad conocida por la población, Puig ha indicado que "todo el mundo sabe cuál es su hospital de referencia", aunque "se puede mejorar la información".