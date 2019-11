Puig critica la "cruzada" del PP contra él e insiste en que no ha dado ninguna ayuda a empresas vinculadas a su hermano

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticado este lunes la "cruzada" del PP contra su persona, tras la denuncia ante Inspección de Trabajo por las subvenciones recibidas por dos empresas vinculadas a su hermano Francis Puig, y ha incidido en que no tiene relación con ellas: "No tengo ningún tipo de relación con esa empresa, ni he dado ninguna ayuda, ni he participado en la concesión de ninguna ayuda".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios en Londres, donde asiste a la feria World Travel Market, al ser preguntado sobre las investigaciones abiertas por Inspección de Trabajo a Comunicació dels Ports SA y Mas Mut Produccions tras la denuncia del PP por las subvenciones recibidas a cuenta de Avalem Joves, de casi 112.000 euros, que tenían como condición el aumento neto de plantilla que, según la información recabada por los 'populares', no se habría producido.

"Me parece que la deriva del PP es muy preocupante, ese ataque a una pequeña empresa que, desde luego, si ha hecho algo mal tendrá sus consecuencias para esa empresa, pero esa cruzada contra mí me parece que no tiene mucho sentido", ha dicho el 'president'.

Además, ha resaltado que "si todas las empresas estuvieran perseguidas de esta manera la situación en la Comunitat Valenciana sería muy difícil" y él tiene "confianza absoluta en la justicia y confianza absoluta en los funcionarios de la Generalitat y, por tanto, no hay más que hablar".

Puig ha incidido en que "si para el PP el gran problema de los valencianos se residencia en esta pequeña empresa tienen un gravísimo problema ellos" y por eso los ciudadanos "les pusieron en su sitio hace pocos meses".