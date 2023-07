Puig condena el crimen de Antella: "De lo más impotente que me siento es que se ha avanzado poco en violencia machista"

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig, ha condenado la muerte este domingo de una mujer a manos supuestamente de su marido y delante de su hijo de 12 años en la localidad valenciana de Antella, el cual posteriormente se ha quitado la vida, y ha lamentado que de la cuestión de su mandato que más "impotente" se siente es que se ha podido avanzar "poco" en violencia machista.

Puig ha realizado estas declaraciones durante un desayuno con los medios de comunicación de Castelló para despedirse al ser preguntado al respecto.

"Es terrible, horrible y tengo una sensación de impotencia, pues cuando acaba este mandato de la cuestión que me siento más impotente es que hemos podido avanzar poco, deberíamos de avanzar mucho más como sociedad", ha dicho Puig, quien ha añadido que "mientras haya crímenes machistas como el de ayer no se puede dudar si hay o no violencia de género, eso es una realidad".

Según ha explicado, "no se puede ser nunca equidistante respecto a la ignominia y ante la violencia de género, que está basada en una ideología que hegemoniza al hombre frente a la mujer, pensando que tienen algún derecho específico".

"Hoy pienso, sobre todo, en ese niño que se ha quedado solo en el mundo de una manera terrible, sin saber hacia dónde mirar. Hemos de hacer un gran esfuerzo para que toda la sociedad unida acabe con esta situación, pues no puede haber la más mínima división en la lucha contra el machismo y la violencia de género, como no tiene que haber ninguna división ante el terrorismo".

"Este terrorismo machista está permanentemente en todos los ámbitos, y eso no lo podemos permitir", ha manifesado Puig, quien ha mostrado todo su apoyo a la familia y a los amigos de la víctima, y al menor "que por un asesino miserable, y por una cultura que le defiende, ayer se quedó solo en la vida".