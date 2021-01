Puig no comparte la medida del Gobierno de no adelantar ya el toque de queda

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha admitido que no comparte la decisión del Gobierno de no adelantar el toque de queda a las 20 horas, y ha dicho que espera que en la vía de diálogo abierta entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas se atienda esta cuestión.

Tras presentar una serie de ayudas dentro del Plan Resiste para los sectores más afectados por la pandemia, Puig ha considerado que sería bueno atender la petición de adelanto del toque de queda que plantean algunas autonomías, como la Comunitat Valenciana, pues según ha defendido "todo lo que sea restringir la movilidad es muy importante en este momento clave de la pandemia".

En este sentido, el también secretario general del PSPV-PSOE ha señalado que el Gobierno ha abierto una vía de diálogo y ha dicho que aunque las comunidades tienen suficientes recursos legales para este momento, iba a estudiar la petición hecha, por lo que están "pendientes de que se produzca ese diálogo y se atienda esta cuestión".

No obstante, ha advertido de que esta medida, por sí misma, "no va a solucionar nada si no va acompañada de un efecto de corresponsabilidad" y ha dicho que si se cierran los establecimientos pero la gente hace en casa lo que ante hacía en los locales públicos, "estaremos fuera de la realidad".

Ha asegurado que la lucha contra el coronavirus "es una causa común y depende de la corresponsabilidad de cada uno", y ha subrayado que el mensaje "debe ser claro: intentar tener las menos relaciones sociales posibles".

Se ha referido a la propuesta de limitar los contactos a los grupos de convivientes y ha asegurado que están estudiando cómo se puede aplicar esta medida con la máxima seguridad jurídica, al tiempo que ha señalado que en el ámbito domiciliario la responsabilidad personal debe ser "absoluta", pues no puede haber "un policía en cada casa".

Ha asegurado que no existe diversidad de opiniones en esta cuestión en el seno del Consell, pues forma parte del intento de limitar al máximo los contactos sociales y familiares, que es donde se produce el 60 % de contagios. EFE

ca/cbr/fg