Puig ve en carta de Junqueras "un paso positivo en un diálogo imprescindible"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que la carta publicada este lunes por el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que defiende la negociación con el Estado y la vía escocesa de un referéndum pactado, "es un paso positivo en ese diálogo absolutamente imprescindible".

Según ha defendido Puig, en declaraciones a los periodistas antes de presidir el acto de entrega de las banderas azules de la Comunitat en el Ocenogràfic de Valencia, que "es el tiempo de la política y a través del diálogo se puede avanzar", ya que a su juicio "no hay una opción alternativa al diálogo, no hay una opción alternativa a la política que no lleve a mayor enfrentamiento, a mayor confrontación y esterilidad".

El president del Gobierno valenciano ha indicado asimismo que las posiciones entre el independentismo y la defensa de la Constitución y del Estado de derecho son diferentes pero "se tienen que aproximar y tiene que haber un valor fundamental que es el de la convivencia".

A su juicio, la carta de Junqueras "va en la posición correcta y en el ámbito de intentar buscar vías de encuentro" y ha considerado que necesitamos que "finalmente ese diálogo exista y podamos ir posicionándonos en favor de una convivencia fértil".

Puig ha insistido en que en este momento la agenda común tiene que ser "la superación de la pandemia y la reactivación económica y social y ahí nos podemos encontrar".

"A partir de ahí -ha precisado- desde las legítimas aspiraciones lo que hay que entender es que el Estado de derecho se debe cumplir y actuar en ese marco".

Del mismo modo ha abogado por "buscar puntos de encuentro que beneficien a la mayoría de las personas" ya que ha defendido que la política "debe servir para solucionar los problemas de las personas" y no para crearlos.