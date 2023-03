Puig avanza que "esta semana" el PSPV "intentará" conformar el "conjunto" de sus listas para las elecciones autonómicas

El secretario general del PSPV-PSOE, 'president' de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha afirmado que "durante esta semana" la formación "intentará" conformar el "conjunto" de la "oferta socialista" para las listas de las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo.

Así lo ha avanzado Puig este domingo en declaraciones a los medios al ser preguntado si tiene previsto presentarse como cabeza de lista por Castellón de cara a la próxima cita electoral. "Me he presentado muchas veces de cabeza de lista de Castellón, podría ir ahora por otra circunscripción y no pasaría nada", ha considerado.

"Yo soy 'president' de la Generalitat, de todos los pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana, pero evidentemente mis raíces están aquí (en Castellón)", ha declarado, al tiempo que ha agregado que "eso no tiene nada que ver".

Puig ha resaltado que "en cualquier caso" se debe "ver el conjunto" de las listas socialistas. "A mí lo que me preocupa, ya en este caso como candidato y como secretario general del PSPV, es que la oferta socialista en la Comunitat Valenciana sea una oferta que atienda a lo que queremos, que es representar a la mayoría social".

"Queremos que haya personas de distinta edad y consideración que representen a esa mayoría social", ha insistido, y ha aseverado que "eso" es lo que "van a intentar hacer durante esta semana".