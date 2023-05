Puig augura una "mayoría progresista más amplia" tras las elecciones y defiende el "mestizaje" en un nuevo Botànic

El 'president' de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha augurado que habrá una "mayoría progresista más amplia" y ha defendido la fórmula del "mestizaje" entre partidos en un mismo departamento, que ha marcado la composición de los anteriores dos gobiernos del Botànic, ya que, según ha afirmado: "Si hay un gobierno que tiene que ser de coalición, lo que hay que garantizar en cualquier caso es un único gobierno".

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista con Europa Press donde ha expresado que los socialistas van a tener un "mejor resultado" que en 2019, cuando consiguieron 27 escaños. "La aprobación al gobierno está en los niveles más altos de la historia del autogobierno, así como la aprobación y la preferencia sobre quién quieren los ciudadanos que sea presidente", ha indicado, por lo que se ha mostrado "absolutamente confiado" de que el resultado irá en esta línea.

De hecho, ha aseverado que "no está en sus hipótesis" que no vaya a haber un tercer gobierno del Botànic a partir del 28 de mayo. "No entra en mis cálculos en estos momentos", ha manifestado. Sobre la campaña, ha indicado que sus sensaciones son "positivas".

"Estamos pudiendo mantener esta conversación en las plazas con los ciudadanos --en alusión a su campaña 'A totes les places'-- y vemos que hay una muy buena apreciación de lo que ha sido la gestión de este tiempo, y por otra parte, también con esa base orientamos el futuro con nuevas medidas", ha subrayado.

En cualquier caso, Puig ha considerado que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "en estos momentos tienen ya una visión de lo que ha sido un tiempo y lo que ha sido otro y pueden elegir". "Veníamos de un escenario de corrupción, paro, destrucción del estado del bienestar en 2015 y en estos momentos tenemos una situación de vanguardia, de modernidad, de innovación, una sociedad que ha sido capaz de levantar la hipoteca reputacional y que está en condiciones de afrontar el futuro", ha señalado.

"En estos momentos hay afiliadas a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana 450.000 personas más que en 2015. Solo eso serviría claramente para demostrar lo que ha sido el cambio de gestión que se ha producido. Y eso se ha hecho por el diálogo social con empresarios, con estabilidad política y ocho años de presupuesto en tiempo y forma, algo que ninguna otra de las cuatro comunidades grandes de España ha conseguido", ha agregado.

ACTUALIZAR, DESBUROCRATIZAR, DESCENTRALIZAR

Respecto a un eventual nuevo gobierno progresista, Puig ha apostado por "actualizar" y "desburocratizar" pero manteniendo "valores muy potentes de este gobierno como ha sido el mestizaje". Pese a que ha hablado de un "reseteo necesario" en ciertas cuestiones relativas al Consell, no ha querido concretar si se refiere a un área en concreto.

"Los ciudadanos van a decidir una composición determinada del gobierno y en función de esos parámetros, hay que llegar a acuerdos", ha señalado al tiempo que ha remarcado: "Cuando lleguemos a ese río pues ya lo cruzaremos".

Otra de las ideas en las que Puig ha insistido es en la "descentralización" de las instituciones de la Comunitat Valenciana, y ha propuesto instalar una segunda conselleria en Alicante tras la de Innovación, así como una en Castellón. Preguntado por qué departamento sería, ha dicho que tiene "algunas ideas" que rechaza "improvisar" y quiere llevar a cabo "con el mayor rigor posible".

Puig no ha recogido el guante de la vicepresidenta, Aitana Mas, que hace unas semanas propuso instalar una nueva Conselleria de Turismo en Alicante. "Puede ser una opción. Yo en su momento también lo propuse, pero es evidente que habrá que ver la composición del Gobierno para actuar en consecuencia. Pero, desde luego, más allá de una conselleria o una dirección general, lo importante es la concepción de esta política descentralizadora", ha señalado.