Puig ve un "ataque de mala fe" que el PP lleve a Fiscalía facturas de Morella y defiende la "honradez" en su gestión

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha calificado como un "ataque de mala fe extraordinario" el anuncio del PP de llevar a Fiscalía facturas sin contrato tramitadas por el Ayuntamiento de Morella desde la época en la que él era alcalde y en los años posteriores, entre ellas las suscritas con empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del 'president', y ha defendido la "honradez" en su gestión.

Así se ha manifestado Puig este martes en Castelló durante un desayuno informativo con los medios al ser preguntado al respecto.

"El PP no tiene proyecto para esta comunidad y su única obsesión es el ataque personal", ha indicado Puig, quien ha subrayado que "aquí la corrupción ha pasado a la historia porque el PP ha pasado a la historia".

Según ha dicho, "el PP generó el mayor descrédito a la Comunitat Valenciana, y aquí en Castellón muy especialmente, y no puede volver porque volver el PP sería volver a ese pasado negro".

El jefe del Consell considera que esta misma acusación se le podría hacer a cualquier alcalde "porque son contratos absolutamente legales", y ha asegurado que la mala fe de personas que no tienen ninguna moralidad llega hasta el punto de que estas facturas, "que forman parte de la normalidad de la acción de gobierno", hace años las pidió el PP y el Ayuntamiento las dio, "con transparencia porque no hay nada que ocultar".

FISCALÍA

"Si hubiera habido algún tipo de delito lo normal es que hubieran ido directamente a la Fiscalía, pero van a la Fiscalía ahora porque saben perfectamente que eso no tienen ningún recorrido y que la Fiscalía no va a tomar ninguna decisión en tiempo electoral", ha añadido.

Según Puig, "la Justicia, una vez detrás de otra, les ha puesto en su lugar y les ha dicho que no tenían ninguna razón en nada". "Se ha utilizado esta cuestión para el ataque personal porque la gestión de la Comunitat Valenciana está valorada ahora más que nunca, y un atributo fundamental de nuestra gestión es la honradez", ha dicho.

"Me produce mucha tristeza que el principal partido de la oposición no tenga ningún proyecto político pero, sobre todo, que no tenga moralidad ni ética, y gente que ha vivido aquí participando de los peores referentes -algunos han estado en la prisión y otros todavía en jucios- sean los que alcen la voz. Es simplemente una cuestión miserable, sobre todo porque afecta a otras personas", ha lamentado.

Puig ha indicado que, a estas alguras de la vida, le sabe mal porque su único patrimonio es la "honradez", pero -ha añadido- "viniendo de quien viene, me parece absolutamente lamentable, ridículo, patético y que no tiene ningún recorrido, pero mientras tanto puede despitar a alguna persona, lo que sentiría porque simplemente es un ataque de mala fe extraordinario".