Puig apuesta por reeditar los Pactos de la Moncloa para reformar la financiación y lamenta que el PP "no aporte nada"

Se muestra partidario de mantener un "espacio multilateral" entre CCAA y el Gobierno con las Conferencias de Presidentes

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apostado por reeditar los 'Pactos de la Moncloa' para acordar la reforma del sistema de financiación autonómica "desde la idea de sumar" y desde una posición de "lealtad federal" y ha lamentado la actitud "negativa" del PP en este sentido o en relación a la renovación del CGPJ, que "no aporta nada".

Puig, en una entrevista en la Cadena SER este sábado, recogida por Europa Press, ha defendido las reuniones que ha mantenido en el último año con varios presidentes autonómicos, como Juanma Moreno (Andalucía), Francina Armengol (Islas Baleares) o Pere Aragonès (Cataluña), de cara a "tejer alianzas no frentistas" que no provoquen un "enfrentamiento estéril" y que no produzcan "ningún beneficio".

Así, ha insistido en la necesidad de "continuar defendiendo lo que pertenece a la Comunitat", aunque "sin discriminación", y ha valorado la "mayor complicidad" de la valenciana con las comunidades autónomas que tienen una situación "parecida", como Andalucía o Cataluña, dos autonomías "muy potentes" cuya voz "debe se escuchada".

"Cada comunidad debe defender sus intereses pero también pensar en los intereses generales de España y pensar y empatizar con los intereses de los demás porque es la única manera de fortalecer el país y generar confianza en las instituciones", ha afirmado.

Al respecto, ha lamentado la actitud "muy negativa" del PP de "no querer cambiar nada" de la Constitución o con la renovación del CGPJ. "No aporta nada", ha considerado. No obstante, ha incidido en que sin el apoyo de los 'populares' "es imposible" acordar la reforma del sistema de financiación porque "no hay mayoría".

Ximo Puig ha valorado que el Gobierno de España "ha hecho lo que exigíamos los valencianos, que es presentar la propuesta y plantear un calendario", y ahora las autonomías deben presentar sus correcciones antes del 31 de enero. "Es exigible que las formaciones digan cuál es su modelo. Los acuerdos siempre tienen cesiones, pero el acuerdo es imprescindible para el fortalecimiento del Estado autonómico que tiene consecuencias para la ciudadanía", ha manifestado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por otro lado, Puig se ha mostrado partidario de mantener un "espacio multilateral" entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España con la Conferencia de Presidentes: "Genera cohesión y ayuda a una mayor eficacia de las políticas públicas, y no tiene que ser a petición del presidente del Gobiernos, sino de las comunidades". "Ese es el camino", ha considerado, al tiempo que ha insistido en que es "fundamental la conversación permanente y el intercambio opiniones para llegar a acuerdos".

En ese sentido, ha señalado que la "inmensa mayoría" de dirigentes autonómicos, en la conferencia celebrada el pasado miércoles, coincidieron en la necesidad de dar una "respuesta equilibrada" al aumento de contagios de coronavirus. "Se evidenció que la mayoría estábamos de acuerdo en la aceleración de la vacunación y el restablecimiento de la mascarilla en todos los espacios", ha aseverado.

No obstante, ha invitado a ir "más allá" mediante los mecanismos de cogobernanza, que "no son todo lo flexibles ni rápidos que se necesitan". "Solo desde la interlocución podemos avanzar", ha insistido.

En este punto, ha valorado la actitud "positiva" del 'president' de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de defender una unidad de acción para dar una "mejor respuesta" a la situación sanitaria, y se ha mostrado partidario de "equilibrar la singularidad para afrontar los problemas".

Finalmente, ha afirmado que el independentismo "no tiene sentido en estos momentos", cuando se plantea "sumar y no dividir". "Es acertado que se pida unanimidad, pero no puede alguien imponer actuaciones", ha zanjado.