Pueyo (ERC) anuncia una comisión sobre 1-O en Lleida al ser elegido alcalde

Miquel Pueyo (ERC) ha anunciado este sábado, durante su investidura como nuevo alcalde de Lleida, que impulsará una comisión de investigación sobre la actuación policial en Lleida el 1 de octubre de 2017, jornada que se celebró en Cataluña el referéndum ilegal de independencia.

Miquel Pueyo ha sido proclamado alcalde gracias a los votos a favor de su grupo municipal (7), los 6 de JxCat y los 2 del Comú de Lleida, poniendo así fin a casi cuarenta años de gobierno socialista en la ciudad.

Pueyo ha manifestado en su discurso de investidura su compromiso de mantener, reforzar y abrir escenarios de negociación con el resto de grupos políticos, con la intención de gobernar desde la centralidad política, pero en la defensa de los derechos y libertades.

Asimismo, el republicano ha asegurado que hablará y escuchará a todo el mundo, ya que tiene "la responsabilidad de ser el alcalde de todos los leridanos, sean cuales sean sus opiniones, creencias u orígenes.

En este sentido, ha aseverado su compromiso personal por un cambio en las formas y el impulso de políticas de reconciliación.

Pueyo ha dedicado buena parte de su discurso a recordar a los políticos independentistas presos y ha anunciado que desde el pleno se planteará una solución, así como una comisión extraordinaria para establecer una narración objetiva del 1-O en Lleida.

Llevaremos estos temas al pleno porque, como demócratas, no podemos aceptar el blanqueo de la violencia contra los ciudadanos, ha apuntado.

El nuevo alcalde de Lleida ha querido destacar que no avanzaremos mientras no volvamos al espacio de la política, si no lo hacemos así, la cronicidad del conflicto está asegurada, por lo que ha abogado por volver a la política, al diálogo y la negociación.

JxCat aceptó ayer entrar en el gobierno con ERC y ahora será el Comú de Lleida el que decida si, además de mostrar su apoyo a Pueyo en el pleno de investidura de hoy, aprueba un gobierno a tres.

ERC se impuso en las pasadas elecciones del 26-M y venció al PSC, que ha gobernado la ciudad durante las últimas cuatro décadas. EFE

1011703