Puertos.- Puerto de Algeciras acoge un encuentro internacional sobre desafío del comercio de derechos de emisión

La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) será escenario el viernes 15 del encuentro internacional 'El desafío del ETS para los puertos europeos', que dará voz a responsables, empresarios y representantes de los trabajadores de los puertos europeos del Mediterráneo, principales afectados por la entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2024 del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (Emissions Trading System, ETS) de la Comisión Europea.

Además, según ha indicado la APBA en una nota, en el encuentro también está previsto conocer la visión internacional que sobre el asunto tienen organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Organización de Puertos Europeos (ESPO), de la mano del presidente del Consejo de la OMI, Víctor Jiménez, y el subdirector general de Innovación del Puerto de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de ESPO, Santiago García-Milá.

Asimismo, también se conocerá la visión de la administración española que ofrecerán el director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, Manuel Arana, y la del consejero técnico de Seguridad y Medio Ambiente de la Dirección General de la Marina Mercante, José Casado, así como, la visión de la administración autonómica, con la intervención del Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En paralelo al encuentro de esta semana, el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha asistido este martes en Bruselas a una reunión con responsables de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, en la que el principal punto a tratar es precisamente la entrada en vigor del ETS. El encuentro está promovido por ESPO, cuya secretaria general, Isabelle Ryckbost, participa en la cita a la que también acuden responsables de los principales puertos de España, Italia, Malta y Portugal, entre otros.

Desde 2020 el Puerto de Algeciras viene alertando de las repercusiones para los puertos europeos de la entrada en vigor del ETS, ha recordado la APBA.

"No es que no estemos de acuerdo con el enfoque y los objetivos del ETS, todo lo contrario, apoyamos al 100% los acuerdos del Pacto Verde europeo (Green Deal) y el objetivo del Fit for 55, pero no es menos cierto que la legislación relativa al ETS, tal y como se ha creado inicialmente, va a crear determinadas disfunciones, ocasionando desvíos de buques y tráficos a puertos de terceros países próximos a la UE y la consiguiente fuga de CO2 del espacio europeo", ha manifestado el Landaluce, que ha insistido en pedir una moratoria para su entrada en vigor.