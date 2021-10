El Puerto de València instalará una estación de suministro de hidrógeno

El Puerto de València dispondrá a partir del próximo mes de enero de una 'hidrogenera' o estación de suministro de hidrógeno verde. La estación será móvil y proporcionará el combustible necesario en las condiciones y cantidades adecuadas para garantizar los ciclos de trabajo continuos de los equipos que forman parte del proyecto H2Ports.

El primero de estos equipos será la máquina o prototipo de vehículo Reach Stacker o 'apiladora de contenedores' que estará alimentado con esta energía y que se probará en MSC Terminal Valencia. El segundo equipo será una cabeza tractora 4x4 equipada con un conjunto de pilas de combustible para su prueba en las operaciones de carga/descarga en Valencia Terminal Europa del Grupo Grimaldi, según ha informado la Autoridad Portuaria de València (APV) en un comunicado.

El jefe de Transición Ecológica de la APV, Federico Torres, ha apuntado que se trata de máquinas "muy importantes" en el Puerto de València porque "están funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año y dentro de nuestros objetivos y cálculos de emisiones, la maquinaria de terminal representa casi el 25 por ciento de las emisiones que queremos reducir a través de este tipo de energía".

La estación de suministro de hidrógeno (HRS por sus siglas en inglés) se desarrolla ahora mismo en el Centro Nacional de Hidrógeno, e incluirá una parte fija que se dedicará a la recepción y almacenamiento de hidrógeno procedente de un proveedor externo y a la compresión del mismo hasta la presión de entrega y una parte móvil que almacenará el hidrógeno comprimido e incluirá un dispensador de hidrógeno para el repostaje de la maquinaria portuaria.

La HRS estará formada por tres componentes principales: un depósito de hidrógeno a baja presión sobre el que el suministrador de hidrógeno descargará, un compresor de hidrógeno de pistón refrigerado por agua de dos etapas con intercambiadores de calor integrados en el sistema, y una unidad móvil de almacenamiento de alta presión y suministro de hidrógeno, formado por dos etapas de almacenamiento de hidrógeno a 300 y 450 bares y un dispensador a 350 bares para vehículo pesado con comunicaciones.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

Por su parte, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha considerdo que este proyecto es una "apuesta clara" de la Autoridad Portuaria de Valencia por la sostenibilidad y "demuestra el firme compromiso de la APV con el objetivo Valenciaport 2030 de cero emisiones".

"En estos momentos coordinamos con el Centro Nacional del Hidrógeno la ubicación de esta instalación en el Puerto de València. Los trabajos comenzarán a partir de enero, por lo que nuevamente seremos pioneros y damos un paso adelante con este tipo de infraestructuras, en nuestra apuesta por la sostenibilidad", ha destacado Martínez, quien además ha valorado que esta iniciativa "está centrando la atención de otros recintos portuarios, como así nos lo trasladó el presidente del Puerto de Hamburgo, en la reunión que tuvimos hace unos días".

El presidente de la APV ya resaltó esta pasada semana, durante la presentación llevada a cabo en el Ayuntamiento de València del proyecto 'H2VLC Valencia Valle del Hidrógeno', que el de València es el primer puerto europeo en adoptar el uso del hidrógeno en operaciones portuarias a través del proyecto H2Ports. "Es un proyecto en el que llevamos trabajando varios años y que se encuadra en el compromiso de Valenciaport con la descarbonización y la lucha contra el cambio climático", ha apostillado.

"Además de proyectos como este con el hidrógeno, disponemos de todas las certificaciones ambientales, monitorizamos índices de calidad del ruido, agua o aire o medidos desde 2008 la huella de carbono, que desde entonces se ha reducido un 30% mientras que el tráfico ha crecido un 42%. Nuestro compromiso es obvio y los resultados están ahí", ha concluido Martínez.

MAQUINARIA PORTUARIA CON HIDRÓGENO

El proyecto europeo que permitirá a València y a su puerto trabajar y mover maquinaria portuaria con hidrógeno se denomina 'H2PORTS - Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports'. Se trata de todo un desarrollo que coordina la Fundación Valenciaport en estrecha colaboración con la Autoridad Portuaria, y está financiado por el programa Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) de la Unión Europea.

Su objetivo principal es probar y validar tecnologías de hidrógeno sobre maquinaria portuaria que permitan contar con soluciones aplicables y reales sin afectar al rendimiento y seguridad de las operaciones portuarias y produciendo cero emisiones locales.

El proyecto H2Ports conllevará una inversión total de cuatro millones de euros y en él participan, además de la Fundación Valenciaport y la Autoridad Portuaria de Valencia, el Centro Nacional del Hidrógeno y las empresas privadas MSC Terminal Valencia, Grupo Grimaldi, Hyster-Yale, Atena Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, Ballard Power Systems Europa y Enagás.