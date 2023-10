El puerto de Pasaia presenta a expertos de Asia sus iniciativas "sostenibles" y sistemas de medición meteorológica

La Autoridad Portuaria de Pasaia (Gipuzkoa) ha presentado este viernes en la factoría Albaola pasaitarra ante expertos de Asiasus iniciativas "sostenibles en el entorno" y sistemas innovadores para la predicción y medición meteorológica y oceanográfica.

Los asistentes, expertos en la predicción de los océanos de países de Asia como China, Japón, Corea del Sur o Indonesia, han conocido de primera mano estas iniciativas de la mano del fundador de Albaola, Xabier Agote, que ha mostrado su orgullo por formar parte de la 2nd Regional Team Meeting for the OceanPrediction DCC West Pacific & Marginal Seas of South and East Asia.

"Estoy especialmente contento porque este encuentro internacional con 700 personas inscritas online y de todas las partes del mundo, me ha dado la oportunidad de presentar la aportación del marino guipuzcoano Andrés de Urdaneta a la historia marítima mundial", ha explicado.

Además, Susana Pérez, jefa del Departamento de Banco de DatosOceanográficos de Puertos del Estado, ha participado virtualmente para exponer el proyecto SAMOA (Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico de la Autoridad Portuaria), que dota a Pasaia de un sistema personalizado para la consulta y la explotación de la información oceanográfica y meteorológica.

Julien Mader, director de tecnologías marinas en Azti, ha dado cuenta del Polo de Economía Azul Oarsoaldea Urdina, una iniciativa que tiene como objetivo establecer un espacio tecnológico "competitivo" en la bahía pasaitarra. Según ha explicado, se han puesto las bases para "desarrollar una incubadora de startups tecnológicas y una zona de testeo y validación de soluciones avanzadas con transferencia hacia servicios innovadores de observación oceánica".

Por su parte, el director de la APP, David Candelario, ha subrayado que "es un orgullo para el puerto acoger este evento y dar a conocer a otros países proyectos que muestran la apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el compromiso con la protección y la conservación del medio ambiente marino y sus recursos, así como con el crecimiento azul de la bahía".

Este encuentro celebrado este viernes se ha enmarcado en una reunión de tres jornadas, desde el pasado miércoles, organizada por el centro de investigación internacional Mercator Ocean. Celebrada de forma híbrida, ha contado con la presencia de 25 especialistas en la ciencia de la predicción oceánica de agencias e instituciones asiáticas como JAMSTEC, NMEFC o KIOST y la han seguido online centenares de personas registradas.