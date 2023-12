Puente visitará el jueves el Puerto de València y Mazón espera que sea para confirmar la ampliación

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitará este jueves el Puerto de València por primera vez desde su reciente nombramiento, según han confirmado fuentes gubernamentales. Una visita de la que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no contempla "otra opción" que la confirmación de que el Gobierno dará luz verde a la finalización de la ampliación norte.

En cualquier caso, Mazón ha afirmado que "ojalá" tuviera más información sobre esta visita. "Me han dicho que me va a llamar y no contemplo otra opción que diga que el Consejo de Ministros de manera inmediata va a autorizar la ampliación", ha manifestado en rueda de prensa, en la II Cumbre Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana, junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Mazón ha insistido en que no contempla "otra declaración" del ministro en València que decir "vamos a ampliar la terminal norte". "Sería una victoria tardía, con mucho lucro cesante no solo para la Comunidad Valenciana sino para toda España", ha lamentado.

Además, ha asegurado que la sociedad civil valenciana está unida en torno a la ampliación de Valenciaport, mientras ha señalado que desconoce si el Gobierno tienen una posición unitaria.

Dicho esto, el jefe del Consell ha manifestado que si la ampliación se desbloquea será "una victoria del pueblo valenciano y del madrileño". "Hemos hecho los deberes", ha subrayado, ya que ha afirmado que se ha "demostrado sobradamente" que la ampliación es sostenible y se ha defendido la infraestructura "en positivo y no como motivo de confrontación".

En la misma línea, ha puesto en valor el nombramiento del alcalde de Sagunto, el socialista Darío Moreno, en el consejo de administración de Valenciaport o la "decisión" de optar para su presidencia para Mar Chao "como perfil técnico, colaborativo y no beligerante". "Porque a mí lo que me importa es que se amplíe el Puerto", ha rematado.